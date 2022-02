Ligue des Champions : PSG-Real Madrid, historiquement, il y a match

Coupe UEFA 1992-93: remontée fantastique



C'est sans doute encore, à l'heure actuelle, l'un des meilleurs souvenirs des supporters parisiens sur la scène continentale. Coupe UEFA 1992-93, quarts de finale: le PSG de David Ginola et George Weah a coulé à l'aller au stade Santiago-Bernabeu, 3-1, sur des buts notamment d'Emilio Butragueno et Michel. Mais la fin du match retour au Parc des Princes entrera dans la légende du club parisien, avec un coup de tête fameux d'Antoine "Casque d'or" Kombouaré au bout du temps additionnel (4-1). Le PSG sera éliminé au tour suivant par sa bête noire, la Juventus Turin, mais frappe un grand coup ce soir-là.

Coupe des coupes 1993-94: à l'arraché



La saison suivante, le PSG dispute la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe et retrouve le Real sur son chemin en quarts de finale. Là encore, Paris joue la manche aller en Espagne mais, cette fois, il crée la surprise en s'imposant 1-0 sur la pelouse madrilène grâce à "Mister George" Weah. Au retour, Butragueno marque en début de rencontre pour Madrid mais le défenseur brésilien Ricardo Gomes permet au PSG d'obtenir un résultat nul synonyme de qualification (1-1). Le PSG d'Artur Jorge n'ira pas plus loin que le tour suivant: Arsenal l'éliminera en demi-finales (1-1, 0-1).

Ligue des champions 2015-16: le PSG 'zlatané'



Cette fois, la double confrontation a pour théâtre la phase de groupes de la reine des compétitions de clubs, la Ligue des champions. Le PSG, désormais propriété des ambitieux investisseurs qatariens, entend comme chaque année franchir un cap sur la scène européenne, guidé par son entraîneur Laurent Blanc, qui entame sa troisième saison sur le banc, et par sa star suédoise Zlatan Ibrahimovic. Au Parc des Princes, pas de vainqueur entre ce PSG en pleine confiance et un Real Madrid où la greffe avec l'entraîneur Rafael Benitez a bien du mal à prendre (0-0).

Les Madrilènes ont néanmoins globalement dominé les débats, mais ils seront malmenés quinze jours plus tard chez eux. Le PSG pousse, a les meilleures occasions... Et finit par s'incliner sur une bévue de son nouveau gardien, l'Allemand Kevin Trapp (1-0). Paris termine deuxième de sa poule, sort Chelsea en huitièmes, mais tombe contre Manchester City en quarts de finale. Le Real, guidé par Zinédine Zidane, remporte au printemps la onzième Ligue des champions de son histoire.

Ligue des champions 2017-18: pas de miracle



Paris vient de s'offrir les stars Neymar et Kylian Mbappé mais, face aux double champions d'Europe en titre, cela suffira-t-il en huitièmes de finale ? A l'aller en Espagne, les Parisiens offrent d'abord une belle résistance aux Madrilènes mais finissent par s'effondrer, encaissant deux buts dans les dix dernières minutes (1-3). Un mince espoir de qualification pour les quarts existe encore mais, comble de malchance, le PSG perd Neymar sur blessure à huit jours du match retour. Et, au Parc des Princes, Ronaldo douche les rêves parisiens d'une tête au deuxième poteau (51e). Un quart d'heure plus tard, l'expulsion de Marco Verratti rend la mission "remontada" quasi-impossible. Malgré une égalisation chanceuse d'Edinson Cavani (71e), Casemiro vient sceller la victoire du Real (2-1, 80e). Comme l'année précédente, le PSG tombe en huitièmes. Le Real remportera sa troisième Ligue des champions consécutive.

Ligue des champions 2019-20: la revanche



Encore privé de ses superstars Neymar et Kylian Mbappé, le PSG s'impose 3-0 en phase de poules, grâce notamment à un doublé d'Angel Di Maria (14e, 33e) et au but de Thomas Meunier (90+1). Au retour à Madrid, Benzema redonne quelques couleurs au Real, inscrivant deux buts (17e, 79e). Mais c'était sans compter sur Mbappé et Sarabia qui marquent coup sur coup (81e, 83e), permettant aux Parisiens de décrocher un nul heureux (2-2) et de terminer premiers de leur groupe. Le Real est deuxième et tombe en huitièmes face à Manchester City, alors que le PSG atteindra sa première finale, dans un format modifié pour cause de pandémie, avec une défaite 1-0 face au Bayern Munich.

