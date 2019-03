Ligue des Champions - PSG : Kylian Mbappé est déjà gigantesque

Les statistiques explosent une à une… A 20 ans, Kylian Mbappé n’en finit plus de surprendre tout son monde. « Il a une mentalité extraordinaire. (…) C’est un des meilleurs attaquants du monde. Il peut devenir le meilleur ! », jubile d’ailleurs un Thomas Tuchel ravi de le compter dans son effectif. Et pour cause… Avec 7 buts lors des 5 derniers matches toutes compétitions confondues, il a totalement fait oublier les absences sur blessure de Neymar (de retour à Paris pour assister à ce 8ème de finale retour) et de Cavani qui devrait réintégrer le groupe à cette occasion.



Y compris à Old Trafford lors du 8ème de finale aller face à Manchester United (0-2). Avec Di Maria, ils avaient martyrisé la défense adverse. "Ce n’est pas difficile à voir, il a énormément de qualités: sa vitesse, sa finition clinique. Il est très important pour nous", a reconnu Thilo Kehrer en conférence de presse mardi. Mais s’il est désormais craint par toute l’Europe, ce n’est pas seulement en raison de cette époustouflante pointe de vitesse. Intelligent et ultra motivé, il n’a de cesse de progresser à chaque séance, à chaque match. Son envie de toujours marquer, y compris au moindre entraînement est sans cesse soulignée par son entraîneur. Et forcément, ça change tout.



Tuchel : "Difficile de défendre face à Mbappé"



"Pour un attaquant, il y a deux axes de progression, dans les déplacements et dans la finition. J’observe depuis longtemps ses duels face aux gardiens. C’est là qu’il a le plus progressé. Désormais, on sent qu’il peut aussi bien jouer en force, mettre le plat du pied ou piquer le ballon. Il a beaucoup plus de solutions qu’à ses débuts", confie ainsi Youri Djorkaeff dans les colonnes du Parisien. Kylian Mbappé sera encore la force de frappe du PSG ce mercredi dans un Parc des Princes qu’il adore. Et plus que de penser à conserver le résultat, toute l’équipe nourrit depuis quelques jours cette volonté de plutôt enfoncer le clou. En ce sens, Mbappé sera sans doute très utile.