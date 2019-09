Il n’y en avait que pour lui ou presque à l’issue de la rencontre. Angel Di Maria a eu beau faire oublier à lui seul ou presque la "MCN" en s’offrant un doublé chirurgical face à son ancienne équipe, l’Argentin a pourtant dû laisser le costume de héros à son partenaire Idrissa Gueye, auteur, pour son premier match de Ligue des champions avec le club parisien, d’un véritable chef d’œuvre au milieu de terrain face au Real Madrid (3-0).

"Idrissa, c’est incroyable. Je n’ai pas de mots, je ne sais pas combien de ballons il a récupérés aujourd’hui (mercredi), et ce n’était pas des ballons faciles. Marco (Verratti) et Marquinhos, c’était magnifique aussi. Mais Gana a fait un très bon match", a d’ailleurs soufflé son capitaine Thiago Silva au coup de sifflet final. Ses statistiques donnent une première idée de son récital avec, selon l’UEFA, 90 ballons joués, 93% de passes réussies, 6 ballons récupérés, 2 interceptions et 3 dribbles réussis.

Mais l’impression dégagée tout au long des 90 minutes face à Toni Kroos, Casemiro ou James Rodriguez est encore plus bluffante. Et pas seulement pour sa passe décisive délivrée à Angel Di Maria sur son second but. L’ancien d’Everton, recruté cet été pour faire oublier Thiago Motta ou Blaise Matuidi, a semblé omniprésent, capable de se démultiplier sur le terrain. Autant par sa capacité à enrayer les rares offensives madrilènes que par sa disponibilité, l’international sénégalais faisant systématiquement le bon choix balle au pied.

"C’est le type de joueurs dont on avait besoin, bien sûr. C’est une machine, il n'arrête jamais de courir et a gagné beaucoup de ballons", n’a d’ailleurs pas manqué de souligner Thomas Tuchel. Et Juan Bernat ne disait pas autre chose en zone mixte dans des propos relayés par France Bleu. "C’est un joueur dont nous avions besoin. Idrissa a fait un match XXL, il a récupéré beaucoup de ballons, imposé une pression constante au milieu du Real. C’est une recrue très importante pour nous", a en effet renchéri l’Espagnol.

L’intéressé avait, lui, le triomphe modeste, préférant mettre l’équipe en avant. Comme sur le terrain. "Jouer comme un dieu ? C’est un grand mot (rires). Mais c’est le résultat parfait pour notre équipe. C’était important de bien commencer cette compétition et on l’a fait avec la manière. Je suis content d’entendre ces compliments mais le plus important, c’était l’équipe, a-t-il ainsi commenté. On a su travailler tous ensemble. Les joueurs m’ont beaucoup aidé pour mon intégration. On est contents de la victoire."



