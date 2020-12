Ligue des Champions : PSG - Basaksehir reporté à mercredi

Au bout d’une longue attente, l’UEFA a finalement pris une décision concernant le déroulement du match entre le PSG et Istanbul Basaksehir. La rencontre, comptant pour la 6eme levée de la Ligue des Champions, a été stoppée au bout de vingt minutes de jeu suite à l’incident opposant le quatrième arbitre à Achille Webo, le joueur remplaçant de l’équipe turque. Mis dans l’embarras, les instances continentales ont cherché à résoudre la crise, mais ont fini par donner rendez-vous à mercredi (à 18h55) aux deux équipes pour la reprise de la partie.



L'UEFA n’a encore jamais eu à gérer un problème de ce type par le passé, à savoir des propos racistes tenus par l’un de ses représentants àl'encontre d'un joueur. C'est un fait inédit et qui ne lui fait pas honneur. La confédération a tenté de faire reprendre le match, en écartant l’arbitre incriminé de son rôle pour le mettre à la VAR, mais la formation turque et ses dirigeants n’ont pas accepté. L’impasse est donc restée de mise pendant une heure et demie, avant que la décision ne soit reprise de repousser le match au lendemain.

Le PSG qualifié sans jouer

A noter que quel que soit le résultat de cette confrontation, le PSG est assuré de se qualifier pour les 8emes de finale de la compétition suite au faux pas de Manchester United à Leipzig (3-2). En revanche, les champions de France doivent impérativement l’emporter s’ils veulent terminer en tête de leur poule.