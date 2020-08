Ligue des champions : Pour Matthäus, Lewandowski est le "meilleur joueur du monde"

Vendredi, le Bayern Munich sera opposé au FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions (21h) et entre le vainqueur de Chelsea (7-1 en cumulé) et le club catalan (vainqueur de Naples 4-2 en cumulé), les dynamiques de jeu sont loin d'être semblables. Lothar Matthäus, ancienne gloire du club munichois n'a lui pas trop de doute sur l'issue du match, et a même donné son avis sur un thème plus individuel - celui de l'identité du meilleur joueur de la planète.



"Ce match, ce sera Messi faisant face à son successeur en tant que meilleur joueur du monde : Robert Lewandowski. Il est le meilleur joueur, pas seulement le meilleur attaquant", a-t-il expliqué dans un entretien accordé à Bild.

Le Bayern Munich sera plus fort que Messi, pour Matthaus

Sur le plan collectif, Matthäus a souligné les certaines carences de l'équipe dirigée par Quique Setien, qui n'est, selon lui, plus aussi au niveau que par le passé. "Le Barça d’aujourd’hui n’est plus le même qu’avant. Ils ont Messi, bien sûr. Un joueur comme lui est toujours capable de génie. Mais lui seul ne suffira pas contre ce Bayern. Barcelone ne me fait pas peur.



Naturellement, Barcelone a assez de qualité pour produire le meilleur de lui-même en un seul match, mais je pense que le Bayern devra faire beaucoup d’erreurs et faire beaucoup de choses mal pour perdre contre ce Barcelone", a jugé Matthäus. Si il voulait toucher la fierté des catalans, il ne pouvait pas mieux faire.