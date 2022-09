Aux joueurs et aux supporters de l'Olympique de Marseille qui se demandaient ce que leur équipe visait cette saison en Ligue des champions, Pablo Longoria a livré sa vision des choses.

Deux ans après une campagne européenne loupée dans les grandes largeurs, et un an après avoir regardé la C1 à la télévision, le club phocéen est de retour et son président attend de ses hommes qu'ils ne le déçoivent pas. Pour autant, et s'il ne s'attend pas à ce que l'OM écrase tout sur son passage, Pablo Longoria reste ambitieux.

Ce lundi en conférence de presse, à deux jours du déplacement des Marseillais sur la pelouse de Tottenham (mercredi, à 21h), Pablo Longoria a expliqué ce qu'il attendait. "Quand on participe à la compétition la plus prestigieuse en Europe, il faut être à la hauteur. A la hauteur des attentes et à celle de la compétitivité de notre équipe." Concernant la poule dans laquelle se retrouve l'OM (Tottenham, Eintracht Francfort, Sporting CP), le patron marseillais a fait preuve d'une extrême prudence en rappelant le pedigree de chaque adversaire.

"Jouer la compétition avec une calculette"

"C'est vrai que c'est un groupe ouvert, mais il faut aussi rappeler que l'Eintracht a gagné 4-0 face au RB Leipzig, que le Sporting s'est qualifié l'an passé en huitième de finale de la Ligue des champions et que Tottenham est l'une des meilleures équipes en Europe. On veut être compétitif. Pour nous, la compétition c'est match après match. C'est une compétition très stratégique. Il faut jouer la compétition avec la calculette.

Il faut faire de bonnes prestations à la maison et être compétitif à l'extérieur." Et Pablo Longoria de conclure : "Bien sûr que l'on a des ambitions. Bien sûr que l'on espère et que l'on attend d'être très compétitif." Les choses sont dites.