Ligue des Champions : Positifs au Covid, gardien et entraîneur de Leipzig déclarent forfait pour Bruges

Par AFP November 23, 2021 15:08 L'entraîneur du RB Leipzig Jesse Marsch et le gardien et capitaine Peter Gulacsi ont été testés positifs au Covid-19 et ne feront pas le déplacement à Bruges mercredi en Ligue des champions, annonce le club mardi.