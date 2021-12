Ligue des Champions : Pochettino s'exprime sur PSG-Real Madrid

"Arriver en février dans les meilleures conditions"



Le verdict est tombé lundi pour la suite des aventures européennes du PSG. Deuxième du groupe A derrière Manchester City, le club de la capitale affrontera le Real Madrid en huitièmes de finales de la compétition. Face au vainqueur de 13 Ligue des Champions, la formation dirigée par Mauricio Pochettino accueillera le club merengue au Parc des Princes le mardi 15 février à 21 heures. Le match retour se déroulera au Stade Santiago Bernabeu le mercredi 9 mars, à la même heure. Un tirage qui permettra d'assister à un remake de la confrontation de 2018. À cette époque, en huitièmes de finales de la compétition européenne, le Real Madrid, qui comptait encore dans ses rangs Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos, avait pris le meilleur sur les Parisiens (1-2 ; 3-1).Attendue, la première réaction du PSG est arrivée, ce mardi. C'est l'entraîneur du club de la capitale, Mauricio Pochettino, qui s'est exprimé. Le technicien argentin a surtout confié son espoir de voir son équipe dans une bonne forme d'ici à février prochain, et le match aller prévu contre les joueurs entraînés par Carlo Ancelotti. "Ce sera une double confrontation difficile car c'est une équipe qui a un super coach et de super joueurs. Nous allons affronter le Real Madrid qui est une équipe habituée à gagner la Ligue des Champions, une équipe avec une histoire et beaucoup d'expérience. Il est donc clair que nous aurons à jouer un match très difficile.Il y a toujours une part de chance sur l'état de l'équipe, les blessures par exemple peuvent affecter une équipe. C'est une confrontation éliminatoire qui est jouée à un moment déterminé et où plusieurs facteurs peuvent influer", a-t-il commenté au micro de PSG TV.Puis de témoigner de sa confiance envers son groupe, qui possède le talent et les qualités afin de se qualifier en quarts de finales, à ses yeux. "Bien sûr, nous devons être confiants. Nous avons une grande équipe, de grands footballeurs, avec beaucoup de talent et je ne doute pas que nous arriverons de la meilleure des manières et toujours avec beaucoup de confiance en nos joueurs.