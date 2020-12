Ligue des Champions : Pléa, joueur le plus décisif

Alassane Pléa (27 ans) est dans la forme de sa vie en Ligue en Champions. L'avant-centre du Borussia Mönchengladbach est actuellement le joueur le plus décisif cette saison en C1 et fait mieux qu'Erling Haaland, Cristiano Ronaldo ou encore Robert Lewandowski. Sur une lancée folle, Pléa a ajouté deux nouveaux buts mardi soir malgré la défaite du club allemand contre l'Inter Milan (2-3). Dans le temps additionnel de la première période, l'ancien Niçois a repris, de la tête aux six mètres, un centre de Valentino Lazaro (45+1') avant d'être lancé dans l'axe par Marcus Thuram et de marquer d'une belle frappe croisée (76').

Quinze jours après un triplé contre le Shakhtar Donetsk (6-0), l'international français (1 sélection) a failli remettre ça mardi soir mais sa troisième réalisation a été annulée pour une position de hors-jeu. Grâce à ce doublé, Alassane Pléa s'est hissé en tête des joueurs les plus décisifs puisque l'avant-centre est impliqué dans 9 buts du Borussia Mönchengladbach (5 buts et 4 passes décisives) en Ligue des Champions. C'est pour le moment mieux que quiconque et cela permet à la formation allemande de figurer au premier rang du groupe B, à une longueur du Chakhtar Donetsk (7 pts) et du Real Madrid (7 pts).

En Bundesliga, Alassane Pléa est un peu moins prolifique puisqu'en 7 matchs, le Français n'a trouvé le chemin des filets qu'à une seule reprise pour deux passes décisives. Celui qui s'est remis du Covid-19 il y a une dizaine de jours fait le bonheur de Marco Rose, son entraîneur, ravi de le récupérer : « Il nous a manqué pendant sa quarantaine. Il est maintenant de retour et fait bonne impression. Mais une quarantaine laisse des traces sur le corps d'un athlète. Lasso (le surnom de Pléa) n'a pas pu s'entraîner pendant cette période. » Aujourd'hui de retour et en forme, Pléa n'a plus qu'à se montrer aussi efficace en Bundesliga qu'en C1. Réponse ce samedi, à Fribourg ce samedi (15 h 30).