Ligue des Champions : Payet, enfin !

Un soulagement. Pour l’OM, qui peut encore accrocher la Ligue Europa, comme pour Dimitri Payet, tombeurs de l’Olympiakos (2-1), la soirée de mardi aura été celle des premières. Celle d’une première victoire en Ligue des Champions depuis le 22 février 2012 et le succès face à l’Inter Milan en huitièmes de finale aller (1-0), qui met fin à une série record de 13 défaites consécutives, mais aussi celle d’un premier but dans la compétition depuis le 11 décembre 2013, et cette réalisation de Souleymane Diawara contre le Borussia Dortmund lors du dernier match de la phase de poules (1-2).



Dimitri Payet, qui était de cette dernière aventure dans la prestigieuse compétition européenne, n’avait lui jamais réussi à y marquer. Et c’est désormais chose faite pour ce 20e match en C1 (10 avec Lille, 10 avec l’OM), grâce à deux penaltys inscrits face à la formation grecque (55e, 75e), qui avait ouvert le score par l’intermédiaire de Mady Camara (33e). Il y a un mois, le Réunionnais avait déjà eu l’occasion d’ouvrir son compteur sur un coup de pied de réparation pour égaliser sur la pelouse du FC Porto. Mais il avait complètement manqué la cible et les Portugais s’étaient finalement imposés 3-0.

Un échange très musclé avec les supporters



Mardi soir au Vélodrome, il ne s’est pas raté, et sa joie faisait plaisir à voir. Car l’ancien Lillois a traversé des semaines difficiles, même s’il avait décisif lors des chocs face au PSG (passe décisive pour Florian Thauvin) et l’OL, contre qui il a inscrit son premier but de la saison. Clairement en méforme, malgré les dénégations d’André Villas-Boas, il a fini par être placé sur le banc par le technicien portugais, contre Manchester City (0-3) et Porto (0-2), sans que le club phocéen ne se porte beaucoup mieux.



Une douce revanche, donc, pour l’international tricolore (38 sélections, 8 buts), qui avait eu un échange très musclé avec des supporters en colère samedi dernier devant le centre d’entraînement olympien, avant le match face à Nantes. Et il a donc répondu sur le terrain, puisqu’il avait déjà marqué contre les Nantais (3-1). Pourvu que ça dure...

Villas-Boas : "Un soulagement pour tout le monde" :