Ligue des Champions : Pastore, la Roma s’en passe

« J’espère faire une saison complète et être le plus disponible possible » déclarait Javier Pastore dans un entretien exclusif pour beIN SPORTS en octobre dernier. A cette époque, l’ancien Parisien était loin d’imaginer que sa saison tournerait au fiasco. Dès son deuxième match avec la Roma, l’Argentin signait une passe décisive et surtout une superbe talonnade contre l’Atalanta. Un mois plus tard, El Flaco récidivait avec un nouveau but magique du talon. On se dit alors que Pastore a bien fait de rejoindre les Giallorossi avec qui il pourrait connaitre un second souffle. Mais depuis, plus rien. Son compteur restera bloqué à deux réalisations en championnat.

VIDéo : le premier but exceptionnel de pastore

La faute, encore et toujours, à des blessures à répétition. Retombé dans ses travers, le joueur de 29 ans sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. En son absence, certains joueurs en ont profité pour s’imposer au milieu de terrain. Lorenzo Pellegrini a peu à peu pris ses marques pour devenir indéboulonnable. Et que dire de l’éclosion de Nicolo Zaniolo, nouveau chouchou de l’Olimpico. Avec l’avènement des deux Italiens, Pastore ne rentre plus vraiment dans les plans d’Eusebio Di Francesco, l’entraîneur de la Louve.

Résultat, celui qui a été recruté 25 millions d’euros, ne joue quasiment plus. Pour l’heure, il n’a disputé que 11 matchs de Serie A cette saison dont seulement 5 en tant que titulaire (45 minutes de jeu de moyenne). Avant le derby de samedi dernier, il restait sur 7 matchs de suite sur le banc, sans la moindre minute au compteur. Son seul temps de jeu en 2019 : deux matchs en Coupe d’Italie, contre le Virtus Entella et la Fiorentina.

Un maigre bilan, tant sur le plan comptable que dans le contenu. Décevant lors de ses rares apparitions, l’Argentin n’a pas eu l’influence escomptée sur le jeu de la Roma. De quoi frustrer ses fans de la première heure, à l’image de Walter Sabatini, l’homme à l’origine de sa venue en Europe. « Le rendement de Pastore me gêne beaucoup, je ne peux pas le voir comme ça. J’ai eu la chance de le voir rayonner sur un terrain, d’éblouir les tifosi avec des gestes presque surnaturels. Le voir jouer comme ça, ça me désole. Il doit puiser dans son orgueil, sinon il vaudrait mieux qu’il fasse autre chose », a déclaré il y a une dizaine de jours l’ancien directeur sportif de Palerme.

La situation déjà compliquée du Flaco a pris un nouveau tournant ce week-end. Alors qu’il a disputé 30 minutes lors du derby perdu face à la Lazio (3-0), l’ancien Parisien s’est surtout fait remarquer pour sa prise de bec avec Eusebio Di Francesco. Selon la presse transalpine, le joueur reprocherait à son entraîneur de l’avoir fait entrer trop tard. Après avoir jeté son chasuble, il aurait insulté son coach. Pas de quoi arranger son cas, déjà épineux. Pour couronner le tout, Pastore ne figure pas dans le groupe pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions face à Porto. En cause, une énième blessure au mollet (la cinquième depuis le début de la saison !). Mais avec l’Argentin, la Roma n’a que 35% de victoires. Pas sûr, qu’en l’état, il manque réellement à la Louve…