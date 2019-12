Ligue des Champions : Pas de huis clos pour Lyon

Incroyable scène à la fin de Lyon - Leipzig où une bagarre a éclaté entre les supporters lyonnais et certains joueurs lyonnais.

Une banderole "Marcelo dégage" n'a pas plu à Memphis Depay qui est allé invectiver les supporters.



. L’instance continentale reproche au club rhodanien les sérieux incidents survenus pendant et à l'issue du nul (2-2), mardi, face au RB Leipzig avec notamment l'affaire de la fameuse banderole hostile à Marcelo. L'UEFA reproche à Lyon une « protection insuffisante de l'aire de jeu, jet d'objets, escaliers bloqués et usage d'un laser ».Mais la commission de discipline de l'UEFA a choisi de se réunir le 27 février pour traiter du cas de l'OL,L'OL échappe donc au huis clos. Le PSG aussi est concerné par l'ouverture d'un cas disciplinaire après les incidents entre les fans du club parisien et ceux de Galatasaray ayant émaillé l'avant-match entre les deux équipes, mercredi dernier, Sans oublier un usage de fumigènes pendant la rencontre de C1. Les motifs évoqués par la Confédération européenne sont « usage de fumigènes et escaliers bloqués ». Le rendez-vous est également pris pour le 27 février prochain pour le PSG.