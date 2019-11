La défaite à Dijon a peut-être laissé plus de traces qu'on ne pouvait le penser. Mais en bon roi de la phase de poules de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain ne sait pas faire autre chose que gagner, même si le niveau de jeu n'est pas forcément réjouissant. La victoire des Parisiens face à Bruges mercredi (1-0) était sans doute leur plus mauvaise copie de la saison en C1, mais comment omettre l'essentiel ? Le club de la capitale, pour la huitième saison d'affilée, disputera les huitièmes de finale.



Il n'y a pas beaucoup d'éléments spectaculaires à retenir de cette soirée, vous l'aurez donc compris. Pas d'envolée lyrique de Kylian Mbappé ou de festival de Verratti, c'était plutôt un match qui se gagnait sur un but de raccroc de Mauro Icardi, celui qui se réincarne définitivement en Filippo Inzaghi en étant toujours placé où il faut pour marquer. Ce type de rencontre face à un club moyen peut aussi servir d'avertissement, et il a été sans frais pour le PSG: en effet, Keylor Navas a été le grand artisan de la victoire.

Tuchel : "6-0 sur les deux matchs"

Après ce but d'Icardi (21e), il y a d'abord eu le double arrêt du gardien costaricain dès la reprise en seconde période, face à Okereke (50e). Et puis surtout, à la 76e minute, l'ancien portier du Real Madrid bloque le penalty de Mbaye Diagne, qui a bien aidé le dernier rempart parisien en tirant mollement (et trop dans l'axe). Un penalty litigieux pour une faute de Thiago Silva, mais bien validé par l'arbitre après vérification vidéo. Mais la troupe de Thomas Tuchel poursuit donc son bilan parfait sur la scène européenne.



Marco Verratti : "Je suis sûr qu'on va aller loin"