Ligue des Champions : Paris gagne à Turin mais termine 2ème de son groupe !

Kylian Mbappé, auteur d'un but d'anthologie et d'une passe décisive synonyme de victoire amère contre la Juventus (2-1), insuffisante pour finir premier du groupe de Ligue des champions, a confirmé l'hyper-dépendance du Paris-SG aux inspirations du bolide de Bondy. Au cours d'une première mi-temps sans grand rythme des Parisiens, bousculés par des Turinois volontaires, le champion du monde français a sorti un nouveau numéro d'acrobate pour ouvrir la marque rapidement (13e). Servi par Lionel Messi, le N.7 parisien a contrôlé le ballon à 20 mètres, résisté à la tentative de plaquage du défenseur italien Federico Gatti puis évité d'un crochet le retour de Manuel Locatelli avant de décocher une magnifique frappe enroulée: poteau rentrant et 1-0 pour un PSG alors pas malheureux de se retrouver devant au tableau d'affichage.

Le feu-follet a rejoint en tête du classement des buteurs l'attaquant de Liverpool Mohamed Salah avec ce septième but européen de sa saison, soit pas loin de tous les buts marqués par la Juve (9) dans cette phase de poules à oublier pour eux. Dans ce stade qui a été celui pendant trois saisons (2018-21) d'un autre N.7 d'exception, Cristiano Ronaldo, recordman des buts dans la compétition, Mbappé a continué de soigner ses statistiques stratosphériques. A bientôt 24 ans, le Français en est à 40 buts pour son 59e match de Ligue des champions, avançant sur des bases similaires à celles de la star portugaise, actuellement meilleur buteur avec 140 réalisations en 183 apparitions. Le total de Ronaldo n'évoluera pas cette saison, en raison de la non-participation de Manchester United.

Lancé vers le Mondial

Non content d'avoir marqué un nouveau but à voir et revoir, Mbappé a encore été décisif en seconde période, alors que la Juve accrochait (1-1) des Parisiens en manque cruel d'idées de jeu. Le Français a vu l'ouverture pour lancer côté gauche Nuno Mendes, à peine entré en jeu, pour l'envoyer vers le deuxième but (69e). Suffisant pour assurer la victoire du PSG à Turin, mais pas pour défendre la première place du groupe, le seul objectif de la soirée italienne. Le PSG s'est fait doubler sur le fil par Benfica et pourrait hériter d'un cador en huitième de finale. Le club de la capitale cherche toujours des certitudes dans son jeu au-delà des éclairs de génie de Mbappé ou ses autres stars - Messi très neutre mercredi et Neymar absent à Turin.

Mais l'attaquant des Bleus arrive bien lancé vers le Mondial-2022 (20 novembre-18 décembre), de quoi rassurer au moins Didier Deschamps sur la puissance offensive des champions du monde en titre alors que tant de doutes subsistent dans les autres secteurs après les forfaits notamment de Paul Pogba et N'Golo Kanté. Il aurait certes peut-être pu lui-même marquer un autre but, mais sa frappe n'était pas assez puissante (60e). Mais il continue sur le terrain d'être irréprochable, répondant but après but aux différentes polémiques nées de ses envies présumées de départ ou des révélations sur son salaire astronomique.

"Mbappé s'est mis dans une situation ou il est plus important que le club. Or tu n'es jamais plus grand qu'un club", l'a encore taclé mercredi Zlatan Ibrahimovic. Reste que le Français est actuellement la seule vraie certitude d'un PSG encore en proie aux doutes.