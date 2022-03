Ligue des Champions : Paris broyé par la presse, le Real Madrid encensé

En France, le quotidien sportif L'Equipe titre "Irrationnel" sur son site internet pour définir la prestation du PSG qui a encaissé trois buts de Karim Benzema dans la dernière demi-heure. Victorieux à l'aller (1-0), les joueurs de Mauricio Pochettino ont longtemps maîtrisé leur sujet, ouvrant même le score par Kylian Mbappé, avant de revivre le cauchemar d'une "remontada". "Et Paris s'est sabordé...", écrit Le Parisien, qui dépeint un club "couvert de ridicule", au "mental de moineau". Le quotidien régional se demande si c'est "l'élimination de trop" pour Mbappé, dont le contrat expire fin juin, et qui pourrait aller voir ailleurs.

"Ça, c'est le Real Madrid"

"Le PSG ne mérite pas Mbappé", pour les Espagnols du Mundo Deportivo, qui estiment que les jours sont comptés pour l'entraîneur Pochettino dont l'équipe est "délabrée et sans âme." Le Real Madrid fait la cour à "Kyky" depuis des années. Avant l'éventuelle venue du prodige de 23 ans, le club merengue jubile après sa qualification. "Ça, c'est le Real Madrid", pour le média sportif espagnol Marca, qui tresse les louanges de Benzema, auteur d'un match "légendaire".

Il n'oublie pas non plus la passe décisive de Luka Modric sur le but du 2-1, que le "Real Madrid n'oubliera jamais". Le visage de Benzema illustre aussi les articles en ligne de son concurrent AS. "Le délire total, une extase extrême", décrit le quotidien, selon lequel la force de l'histoire dépasse celle de "l'argent", incarnée par le propriétaire qatarien du PSG. Durant cette soirée "historique", même le basketteur camerounais des Sixers de Philadelphie, Joel Embiid, fervent fan du Real, y est allé de son tweet de célébration: "C'est incroyable. Je suis toujours sous le choc. Quelle victoire!"

