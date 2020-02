Ligue des Champions : Paris a le droit d'y croire

En football plus qu'ailleurs, la manière est scrutée. Au-delà des résultats, il y a l'impression laissée. Et la défaite concédée par le PSG sur la pelouse du Borussia Dortmund (2-1), mardi soir, a forcément agacé les observateurs. Dans un système en 3-4-3 peu convaincant, les hommes de Thomas Tuchel n'ont pas montré leur meilleur visage, entre manque de combativité et de fluidité. Mais au final, ils sont rentrés dans la capitale avec un court revers. Et ce score de 2-1 n'est pas une mauvaise nouvelle, loin de là.

Un score loin d'être insurmontable

En se penchant un peu sur l'historique de la Ligue des champions, 55% des équipes ayant concédé une défaite 2-1 lors d'une première manche d'une double confrontation se sont qualifiées au retour. Cela signifie donc qu'à l'instant T, c'est bien le PSG qui a le plus de chances de décrocher sa qualification pour les quarts, aussi surprenant soit-il.



Bien-sûr, cette statistique est à tempérer parce que Dortmund entamera le match avec la qualification en poche, déjà. Parce qu'à l'échelle globale des coupes d'Europe, cette probabilité tombe curieusement à 49,3%. Et parce qu'en rembobinant sa propre histoire, le club de la capitale a toujours été éliminé avec ce score à l'aller en Coupe d'Europe. C'est arrivé à deux reprises : contre la Juventus en 1993 et face à Benfica en 2011. Mais pour aller plus loin, les Parisiens devront justement oublier leur passé...