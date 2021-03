Ligue des Champions : "On va tâcher de faire une grande fin de saison", promet Griezmann

Antoine Griezmann (attaquant du FC Barcelone, éliminé en 8e de finale de Ligue des champions après son nul 1-1 face au Paris Saint-Germain, au micro de Movistar):

"On a donné une bonne image, on a fait un grand match. On a eu beaucoup d'occasions en première période, mais on a eu beaucoup de mal à les mettre dedans. On en a eu au moins 4 très nettes, et puis après le pénalty, en deuxième période ça a été plus difficile. On voulait vraiment faire un grand match, donner le maximum mais voilà, aujourd'hui ça ne l'a pas fait. Il nous reste la Liga, la Copa, et maintenant on va tâcher de faire une grande fin de saison. (Sur Navas) Navas était dans un grand soir. Le gardien a fait un grand match, il faut le féliciter. Le match que l'on a fait nous redonne confiance pour ce qui arrive, mais on est quand même embêtés parce qu'on voulait vraiment passer. Les supporters et nous-mêmes, on ne méritait pas d'être éliminés si tôt, mais on reviendra plus forts la saison prochaine. Je me sens très bien, avec mes coéquipiers et avec l'entraîneur. Je suis ici pour aider, que ce soit pour 10 ou 90 minutes, je suis ici au service du collectif".

© Agence France-Presse

