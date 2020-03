Ligue des Champions, on va savoir

Final Eight

Final Four

Quarts et demies sur un seul match

2007 - Avec l'élimination de Tottenham et Liverpool, c'est la 1ère fois depuis 2006/07 qu'aucun finaliste en titre ne figure en quarts de finale de la Ligue des Champions suivante. Stupéfaction. #LIVATL pic.twitter.com/xMzFeBOJiA

D'après les pistes étudiées par l'UEFA pour terminer la Ligue des Champions (révélées par L'Equipe), celle d'un Final Eight serait la plus radicale par rapport à la formule habituelle. S'il semble de plus en plus plausible que celle-ci sera bien modifiée, un tournoi final rassemblant tous les vainqueurs des huitièmes de finale sur un lieu unique, a priori Istanbul où la finale est prévue le 30 mai, serait sans précédent.Plus hybride, le Final Four - qui réunirait aussi les finalistes à Istanbul - laisserait les quarts de finale se disputer de manière plus classique. Mais il faudra alors décider si ces quarts se joueraient en aller-retour ou en un match sec, et s'ils se disputeraient sur terrain neutre ou chez l'une des deux équipes après tirage au sort. Le Final Four est déjà utilisé régulièrement pour de nombreuses compétitions, nationales ou européennes comme l'Euroligue de basket, par exemple.La dernière hypothèse laisse les quarts et les demi-finales se jouer sans avoir recours à un tournoi final, mais avec un seul match lors de ces deux tours (là encore, à décider s'il se disputerait sur terrain neutre ou chez un des deux clubs concernés). Dans l'immédiat, bien sûr, il s'agira déjà de terminer les quatre huitièmes de finale retour qui n'ont pas pu se disputer (Juventus - OL, Man City - Real Madrid, Bayern - Chelsea, Barça - Naples) pour compléter le carré PSG - Atlético - Leipzig - Atalanta. Mais quand ?