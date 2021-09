De retour à Manchester United durant le dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo a rapidement retrouvé ses marques et c'est (notamment) déjà offert un doublé pour son premier match avec les Red Devils. Ce mercredi face à Villarreal (21h), le Portugais va avoir l'occasion d'entrée dans l'histoire de la compétition. Pour cela, il n'aura qu'à mettre un pied sur le terrain.



S'il entre en jeu durant ce match de la phase de poules de la Ligue des champions, CR7 deviendra ni plus ni moins le joueur le plus capé de l'histoire de la compétition. Pour l'heure, Cristiano Ronaldo a disputé 177 rencontres en LdC et est à égalité avec Iker Casillas. Ce mercredi contre les espagnols de Villarreal, le quintuple Ballon d'Or pourrait donc passer seul en tête avec une 178e cape.

Benzema toujours en course

Au classement, Ronaldo et Casillas devancent pour l'instant Xavi et Lionel Messi (151). Karim Benzema est le seul Français du Top 10, lui qui se classe 7e avec 132 rencontres de Ligue des champions au compteur. Sergio Ramos n'est pas loin, avec 129 capes.