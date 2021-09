Ligue des Champions : Nkunku dans une nouvelle dimension !

En huit matches, toutes compétitions confondues, ce pur produit de la formation du Paris SG, qui arrive à maturité à 23 ans, a déjà marqué six fois et été directement impliqué sur quatre autres buts. Après son coup d'éclat à Manchester, cet ancien international Espoirs - jamais encore appelé chez les A - était pourtant loin d'être euphorique: "C'est bien, mais j'aurais préféré gagner..." avait-il lâché après la lourde défaite du RB (6-3). Il a eu sa revanche samedi en championnat contre le Hertha Berlin, en livrant ce qui est sans doute son meilleur match depuis son arrivée à Leipzig en 2019: deux buts, dont un chef d'oeuvre de coup franc direct, une passe décisive et un pénalty provoqué, pour une victoire 6-0 qui a permis aux Saxons de lancer enfin leur saison, après un démarrage délicat.

Le festival de Leipzig, doublé de Nkunku

"Le Français est en super forme", s'est exclamé le quotidien à grand tirage Bild. "C'est l'un des rares joueurs réguliers au top niveau. Plus rapide, plus dangereux devant le but, simplement meilleur: c'est un nouveau Nkunku!" Son entraîneur Jesse Marsch ne dit pas autre chose: "C'est pour moi un super joueur, il essaye chaque jour d'apprendre un peu plus. Il est intelligent, rapide, incisif", s'enthousiasme le coach, qui l'a repositionné en attaquant pur, alors que Julian Nagelsmann l'utilisait plutôt en milieu offensif excentré. L'intuition du technicien américain est d'utiliser l'instinct du Français dans la surface, et de profiter de sa vitesse en contre. Lors d'un récent match de Bundesliga contre Cologne, il a été flashé à 35,54 km/h.

"J'ai toujours été rapide, dit le joueur, mais avec mon nouveau positionnement, ça prend maintenant toute sa valeur". Samedi contre le Hertha, il a échappé pas moins de quatre fois à la défense centrale adverse pour se retrouver seul face au gardien. Bilan: deux duels perdus, mais un but et un pénalty provoqué. Son deuxième but, sur coup franc, a mis en lumière une autre facette de son talent: sa précision redoutable sur coups de pieds arrêtés. Jesse Marsch voit en lui un potentiel énorme: "Il vient d'avoir un mois exceptionnel, et il a encore une marge de développement, il peut devenir encore un meilleur joueur, mais c'est un joueur clé pour nous, c'est certain", a-t-il lâché. Le secret de ce rayonnement nouveau, dévoile Nkunku, est peut-être lié à sa vie privée. Il est devenu papa pour la première fois en novembre 2020, et cet événement l'a transformé.

"Avant je me comportais parfois moi-même comme un enfant", a-t-il avoué dans un récent interview, "après un mauvais match ou un mauvais entraînement, je pouvais être de mauvaise humeur pendant des heures". "Maintenant je vois tout de façon plus positive, je ne peux plus me permettre d'arriver à la maison en colère ou de mauvaise humeur", dit-il, "ma vie a complètement changé, j'ai maintenant beaucoup plus de responsabilités". Le natif de Lagny-sur-Marne, qui dit avoir rêvé dans sa jeunesse "de devenir capitaine du Paris SG", est sous contrat avec Leipzig jusqu'en 2024. Le 19 octobre, il rendra visite à son ancien club au Parc des Princes, pour la deuxième année consécutive en phase de poule : l'an dernier, c'est lui qui avait marqué le premier but de la victoire du RB (2-1) contre le PSG au match aller en Allemagne.