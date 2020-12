Nasser Al-Khelaïfi (président du PSG) : « Oui je pense à eux ce soir. On a montré le vrai PSG, une vraie équipe qui se bat pour la Ligue des Champions. C’était très important, c'était un match décisif. C'était bien de montrer qu'on est là dans les grands matches. Tout le monde a fait un grand match. Je pense qu'on a joué bien techniquement aussi. Ce n'est pas facile de gagner ici, on a gagné deux fois. C'était important le 3-1 avec la qualité de jeu qu'on a montrée, on est très content ».



Marquinhos (défenseur du PSG) : "Il fallait ces trois points, c’était très important. Je suis content de la perf de l’équipe, on a joué avec courage et personnalité, il faut profiter des bons moments. On a eu un discours avec de la personnalité. On a bien commencé puis on a baissé en intensité. Il fallait qu’ils sortent et il ont plus poussé. On savait que ça allait se jouer sur des petits détails. On a essayé d’aller plus vers l’avant en deuxième mi-temps, de prendre plus de risques. Manchester United a eu du courage et heureusement, ils n’ont pas marqué ce deuxième avec leurs occasions. On a eu plus de personnalité en deuxième mi-temps, le coach nous a donné beaucoup de confiance, il nous a dit de prendre des risques, qu’il prenait la responsabilité. Notre stratégie a marché et on est très heureux".



Ander Herrera (milieu de terrain du PSG) : "On a très bien commencé, on a fait 25 très bonnes premières minutes. On aurait pu marquer plus de buts, on a perdu un peu le contrôle après et ils marquent avec un peu de chance. On doit être honnête, ils ont eu de grosses occasions au début de la deuxième mi-temps. Ça aurait peut-être été complètement différent s’ils avaient marqué, mais on a des joueurs qui peuvent tuer le match. On a fait une grosse performance. Du point de vue de l’énergie et de l’attitude, je suis fier de mon équipe. On doit respecter Istanbul Basaksehir, on veut gagner et être premier".



Thomas Tuchel (entraîneur du PSG) : "Les derniers jours n'ont pas été faciles comme entraîneur. Beaucoup de tensions... mais c'est la vie d'un entraîneur. J’apprends chaque jour. Je fais des erreurs, mais je ne vais jamais arrêter de pousser cette équipe. J’espère que mes joueurs ont le sentiment que nous sommes proches. La situation était extraordinaire, car on a fait une réunion dimanche pour se dire qu'on allait recommencer une saison ici. Montrer une autre mentalité. Presque qualifiés, c’est que nous ne sommes pas qualifiés. Presque enceinte, c’est pas enceinte. Presque qualifié, ce n’est pas qualifié. Je ne vais pas laisser un seul gars croire qu’on a tout fait."



Neymar (attaquant du PSG) : "Je ne suis pas venu à Paris pour jouer l'Europa League"