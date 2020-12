Comme bien souvent lors des matchs importants du Paris Saint-Germain, Neymar a répondu présent. Cette semaine, le Brésilien et le club de la capitale affrontaient Basaksehir, avec l'objectif de terminer en tête de leur groupe en Ligue des champions. Grâce notamment au triplé de Neymar, la mission a été remplie avec succès (victoire 5-1). Et avec la manière pour l'international auriverde.



Avec trois buts au compteur, Neymar a donc suffisamment impressionné les votants au sondage de l'UEFA pour terminer ce vendredi en tête du classement des meilleurs joueurs de la semaine en Ligue des champions. Le Brésilien devance Youssef En Nesyri, auteur de deux buts lors du succès du FC Séville face au Stade Rennais (1-3). Le troisième du classement n'est autre que Karim Benzema, double-buteur décisif face le Real Madrid contre le Borussia Mönchenglabach (2-0).







Enfin, le quatrième de la liste se nomme Anatolii Trubin. Le portier du Shaktar Donetsk a été impérial devant sa cage pour empêcher l'Inter Milan d'inscrire le moindre but ce mercredi (0-0) et a ainsi permis à son club d'arracher la troisième place du groupe et d'être reversé en Ligue Europa.