Ligue des Champions - Neymar : "Leipzig, une finale de plus"

Le mardi soir, le PSG pourrait valider son billet pour la finale de la Ligue des Champions version 2019-2020, à condition de prendre le meilleur sur le RB Leipzig de Julian Nagelsmann, tombeur de l'Atlético Madrid au tour précédent. Et Neymar, lui, sera l'argument majeur des parisiens. Thomas Tuchel n'a pas voulu nier la dépendance envers le Brésilien, même si il a précisé qu'il "ne peut pas gagner tout seul."

Neymar ne sous-estime pas Leipzig

Depuis son arrivée en provenance du Barça, il y a maintenant trois ans, Neymar estime être dans le meilleur moment de sa vie à Paris, sur le plan footballistique. "C’est ma meilleure saison au PSG. Grâce à Dieu, cette année, j’ai pu jouer toute la saison sans avoir de problème. Physiquement, je me sens très bien parce que j’ai beaucoup travaillé durant la pause. Et le groupe du PSG est une famille", a confié le Brésilien dans des propos rapportés par Globoesporte.



Au sujet de la confrontation face au club allemand, très dynamique dans sa manière d'évoluer comme le désire Julian Nagelsmann, Neymar s'attend à une opposition qui ne sera pas aisée. "Leipzig va être un match très difficile, une finale de plus. Un match durant lequel nous devrons être concentrés à chaque instant parce que c’est une grande équipe. Nous sommes bien, heureux et toutes les conditions sont réunies pour que nous fassions un bon match", a expliqué le numéro 10.