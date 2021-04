Ligue des Champions : Neymar, le patron du PSG sur la scène européenne

Depuis son arrivée à Paris, Neymar a été régulièrement moqué pour son absence dans les grands rendez-vous. Blessé, il avait manqué le huitième de finale retour contre le Real Madrid en 2018, la double-confrontation avec Manchester United au même stade de la compétition en 2019 et celle face au Barça cette saison. Mais quand il est là, le Brésilien a su prouver depuis l'an passé qu'il est capable d'aider le PSG à franchir un cap. Lors du Final 8 organisé à Lisbonne l'été dernier, l'attaquant avait été resplendissant pour hisser le PSG en finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Auteur d'une masterclass face à l'Atalanta Bergame, il s'était aussi illustré contre Leipzig avant d'être muselé par la défense du Bayern Munich en finale. Cette année, le joueur de 29 ans a déjà eu l'occasion de prendre sa revanche sur le club allemand. Passeur décisif sur les deux premiers buts du quart de finale aller, il a su mettre ses qualités au service du collectif pour arracher une deuxième qualification consécutive pour le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

En Ligue des Champions, Neymar est décisif toutes les 72 minutes

Désormais, Neymar va devoir finir le travail et accomplir sa mission : soulever la Coupe aux grandes oreilles avec Paris. Décisif à neuf reprises en sept apparitions européennes cette saison, il continue d'être incroyablement efficace en Ligue des Champions. Malgré les critiques, l'international brésilien a été décisif toutes les 72 minutes avec le PSG sur la scène continentale depuis son arrivée en France. Même Kylian Mbappé ne fait pas aussi bien sur cette période. Mais plus qu'une menace offensive, il s'est affirmé comme un cadre du PSG. Aujourd'hui, Neymar a prouvé qu'il pouvait servir d'exemple pour s'affirmer comme un des leaders du club de la capitale dans les grands rendez-vous.

Dans les rangs parisiens, il n'y a qu'Angel Di Maria qui a plus d'expérience que lui en C1. Et son comportement est enfin en phase avec son vécu. Sa présence en conférence de presse d'avant-match ce mardi le prouve. Neymar est là pour prendre ses responsabilités. « Je me sens bien, mentalement et physiquement. Comme je l'ai dit, nous sommes prêts pour cette rencontre qui nous attend, et je vais tout faire pour aider le club à gagner et à atteindre la finale », y a affirmé le numéro 10 parisien. Régulièrement, absent dans les moments chauds, il avait aussi esquivé toutes les conférences de presse européenne depuis 2018. Mais cette époque est désormais révolue.