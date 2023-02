Neymar absent du 8e de finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich le 8 mars prochain ? Pour l'heure, aucune annonce officielle n'a été faite à ce sujet, mais le Brésilien du Paris Saint-Germain pourrait bien être absent suite à sa blessure contractée face au LOSC, dimanche après-midi. Pour le compte de la 24e journée de Ligue 1, le club de la capitale accueillait les Dogues au Parc des Princes et le Ney', buteur en début de rencontre, a été obligé de sortir sur blessure et sur civière. Touché à la cheville, il a passé des premiers examens et souffre d'une entorse sans fracture.

Déchirure aux ligaments

Seulement, le Brésilien a appris lors de cet examen qu'il aurait subi une déchirure aux ligaments. Le Brésilien devra repasser des examens complémentaires dans 48h en vue d'en savoir encore plus sur la nature de sa blessure. Le numéro 10 du PSG est dans le dur et ce premier constat lui imposerait de manquer trois à quatre semaines de compétition, comme indiqué par Le Parisien. Une durée qui le placerait d'ores et déjà out pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich en Allemagne. Pour l'heure, tout le staff du PSG croise les doigts afin de voir l'Auriverde revenir le plus vite possible.