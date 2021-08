Ligue des Champions : Monaco et Benfica dans un fauteuil, l'Olympiakos en péril

Sur le Rocher, les joueurs de Niko Kovac devront confirmer leur succès de la semaine précédente contre le Sparta Prague. Mais les Monégasques ont entre-temps subi un coup d'arrêt en championnat, en concédant un match nul vendredi contre Nantes (1-1). S'ils passent l'obstacle tchèque, ils affronteront Genk ou plus probablement le Shakhtar Donetsk, vainqueur 2-1 à l'aller en Belgique.

Les Rangers aussi dans le dur

Benfica a mieux entamé son championnat que Monaco (victoire 2-1 à Moreirense samedi) et recevra le Spartak Moscou fort de son succès en Russie. Pour l'Olympiakos et son meneur de jeu français Mathieu Valbuena, la tâche s'annonce plus délicate après le match nul concédé à domicile (1-1), contre les Bulgares de Ludogorets. Les Glasgow Rangers, entraînés par l'ancienne star de Liverpool Steven Gerrard, sont aussi en danger: à l'aller en Suède, Malmö les avait surpris 2-1.