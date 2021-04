Ligue des Champions : Mohamed Salah, le seul Red qui ne déçoit pas

Liverpool vit une saison bien compliquée. Un fait que l'on peut évidemment remarquer en Premier League. Champions d'Angleterre en titre, les Reds savent, depuis un certain moment déjà, que la passe de deux est dorénavant totalement impossible. Un fait désormais mathématique. Et pour cause, après 30 journées déjà disputées, les hommes de Jürgen Klopp n'occupent que la septième place du classement, avec 49 points. En tête, Manchester City possède 25 points d'avance sur le club de la Mersey. Une faillite collective de la part des Reds qui a soulevé, et qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui, bon nombre de questions. Pourtant, avec 51 buts déjà inscrits, Liverpool possède la quatrième meilleure attaque de Premier League, à égalité avec Tottenham.

Salah est l'actuel deuxième meilleur buteur de Premier League

Un fait possible grâce à un homme en particulier. En effet, l'ailier droit international égyptien Mohamed Salah (28 ans), meilleur buteur de son club, occupe aujourd'hui la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de Premier League, avec déjà 18 buts inscrits mais également trois passes décisives délivrées. Une éclaircie dans la période plus qu'orageuse vécue par sa formation. Derrière, l'écart a été fait. Le deuxième meilleur buteur du club en championnat, à savoir l'ailier gauche international portugais Diogo Jota (24 ans), arrivé chez les Reds le 19 septembre dernier, en est à huit buts inscrits. Ce qui signifie, d'une certaine manière, que les deux autres membres du redoutable trio offensif de l'année dernière, à savoir l'ailier international sénégalais Sadio Mané (28 ans) et l'attaquant polyvalent international brésilien Roberto Firmino (29 ans), n'ont pas le rendement attendu, cette année.

Meilleur buteur de Liverpool en Ligue des Champions cette saison

Le premier en est à sept buts inscrits et cinq passes décisives délivrées, quand le second possède un bilan de six buts et cinq passes. En Ligue des Champions, Mohamed Salah est, là encore, le meilleur buteur de son club, avec cinq buts inscrits mais également une passe décisive délivrée. Dans cette saison plus que compliquée, l'international égyptien, buteur lors des huitièmes de finale aller et retour de la Ligue des Champions contre le RB Leipzig (2-0, 2-0), sera de nouveau un atout offensif extrêmement précieux pour les quarts de finale de la compétition, contre le Real Madrid. Avec une première manche prévue ce mardi soir (21h00).