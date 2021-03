Ligue des Champions : Messi et Ronaldo, la fin d'une ère

Une ère dorée et prospère semble avoir pris fin en Ligue des Champions. Pour la première fois en 16 ans, ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo ne participeront aux quarts de finale de la C1. Le FC Barcelone et la Juventus ont été boutés hors de la compétition reine cette semaine, les Catalans échouant face au Paris Saint-Germain et la Juve perdant contre Porto.

La fin d'une époque

Lors de la campagne 2004/2005, alors qu'aucun des deux joueurs n'était en quart de finale de la compétition continentale, le Portugais était toujours à Manchester United alors que Messi débutait encore en tant que professionnel. Curieusement, ils se sont rencontrés dans la phase de groupes de cette saison et ont tous deux célébré des victoires 3-0 pour leurs équipes respectives. Messi était impressionnant alors que Barcelone gagnait 3-0 à Turin, bien que Cristiano Ronaldo ne soit pas sur le terrain car il avait été testé positif au COVID-19 avant le match. Ils se sont cependant croisés au Camp Nou, où Cristiano a remporté une victoire 3-0 pour les champions italiens. Il est maintenant temps de passer le relais à Erling Haaland et Kylian Mbappé. Il semble que le football européen soit prêt pour une nouvelle ère...