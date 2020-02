Ligue des Champions : Mertens à un but du record

Le record est proche pour Dries Mertens. Ce dernier le touche même du doigt depuis une dizaine de jours maintenant. En effet, depuis son but à Cagliari (0-1) le 16 février dernier, le Belge n’est plus très loin de rentrer définitivement dans la légende napolitaine. Avec pour le moment 120 réalisations à son actif en 309 matchs depuis son arrivée chez les Partenopei en juillet 2013, l’attaquant ne compte plus qu’une longueur de retard sur le Slovaque Marek Hamsik, l’actuel meilleur buteur de l’histoire du club avec 121 buts (en 520 rencontres). Un record qui pourrait donc bien tomber ce mardi au San Paolo lors du 8eme de finale aller de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Après Maradona, Mertens vise Hamsik...

Alors que l’affiche fait saliver depuis un moment, le numéro 14 cherchera sans doute à frapper un grand coup contre les coéquipiers de Lionel Messi pour rentrer dans l’histoire de Naples par la grande porte. Déjà buteur à 11 reprises cette saison, dont cinq en Ligue des Champions, Mertens peut déjà se vanter d’avoir dépassé il y a peu Diego Maradona et ses 115 réalisations. C’était en octobre dernier lors d’un déplacement en Autriche contre le RB Salzbourg, où le Belge s’était offert un doublé pour égaler et dépasser « El Pibe de Oro. » Mardi, contre le Barça, le natif de Leuven rêvera probablement d’un tel scénario devant son public, qui ne devrait pas manquer de répondre présent pour l’occasion. Quel avenir pour Mertens ?

Après une fin d’année 2019 compliquée, Mertens revit depuis début février sous les ordres de Gennaro Gattuso. Avant cela, l’intéressé avait dû digérer quelques mois mouvementés entre la grosse crise qui a touché le club napolitain, sa blessure aux adducteurs et un mercato d’hiver, où son nom a été souvent cité loin de la Campanie. En effet, en fin de contrat en juin prochain, le Belge était notamment convoité par Chelsea, Monaco et l’Inter Milan courant janvier. Les problèmes derrière lui et à bientôt 33 ans, celui qui devrait donc prochainement devenir le meilleur buteur de l’histoire de Naples semble désormais plutôt se diriger vers une prolongation, d’après les derniers échos de la presse transalpine.