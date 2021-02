Ligue des Champions : Mehdi Taremi, le nouvel atout offensif du FC Porto

Il n'a pas marqué le moindre but lors de la phase de poules de la Ligue des Champions. Pourtant, Mehdi Taremi sait certainement qu'il sera attendu, pour le début de cette phase finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Ce mercredi soir (21h00), à l'occasion des huitièmes de finale aller, le FC Porto accueille la Juventus Turin. A cette occasion, Taremi se présente comme l'une des armes offensives principales des Dragons.

En effet, l'attaquant occupe actuellement la deuxième place du classement des meilleurs buteurs du championnat portugais, à égalité avec son propre coéquipier, à savoir le milieu de terrain portugais Sergio Oliveira (28 ans). Depuis le début de la saison, dans l'élite, les deux hommes ont déjà compilé un total de neuf buts inscrits, avec également quatre passes décisives délivrées pour Oliveira et trois pour Taremi.

Le premier de ses neuf buts en championnat date de la 7eme journée



L'international iranien a mis du temps avant de se montrer plus qu'efficace devant le but. En effet, sa première réalisation de la saison, en championnat, est intervenue à la 7eme journée. A son actif, toujours en Liga NOS, celui qui a rejoint le FC Porto en 2020 compte deux doublés. Surtout, à chaque fois qu'il a marqué dans l'élite cette saison, les Bleus et Blancs ont gagné, durant les cinq premiers matchs, avant de faire match nul, lors des deux dernières rencontres où Taremi a été décisif. Outre le championnat du Portugal, le joueur de 28 ans s'est également illustré en Coupe nationale. Son bilan est ainsi de cinq buts en cinq rencontres déjà disputées, alors que le FC Porto disputera sa demi-finale retour, contre Braga, le mercredi 3 mars prochain à 21h15.

Seulement 29 minutes jouées lors de la phase de poules de la Ligue des Champions



Lors du premier acte, les deux clubs s'étaient alors quittés sur un match nul (1-1), le 10 février dernier, avec une ouverture du score de Mehdi Taremi (9eme). Avant cela, il faudra donc en passer par la Ligue des Champions. Lors de la phase de poules, le footballeur avait pris part à trois rencontres sur six possibles, avec seulement des bouts de rencontre disputées, soit seulement 29 petites minutes de jeu. Désormais devenu titulaire indiscutable au sein de l'attaque du FC Porto, Mehdi Taremi devrait chercher à soigner ses statistiques sur la scène européenne. Le but étant de faire tomber la Juventus Turin.