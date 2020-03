Après le 3-4-3 de la première manche, Thomas Tuchel a réservé une nouvelle reprise pour ce huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund. Elle ne concerne pas le système, mais le choix des hommes : il s'agirait de la titularisation de Juan Bernat. Le défenseur latéral gauche espagnol n'avait pas pris part aux dernières mises en place, et partait donc avec une longueur de retard sur Layvin Kurzawa, mais il a été préféré à son concurrent sur le côté gauche de la défense parisienne.

Mbappé, le joker de luxe de Tuchel

Une défense parisienne qui est constituée de Kehrer, Marquinhos et Kimpembe. Au milieu, Leandro Paredes accompagne Idrissa Gueye, tandis que Neymar et Angel Di Maria animent les côtés. Enfin, ce n'est pas Kylian Mbappé - malade et remis à temps pour intégrer le groupe - mais Pablo Sarabia qui va débuter aux côtés d'Edinson Cavani. L'entrée en jeu du champion du monde français sera donc une carte de choix dans le coaching de Thomas Tuchel, l'attaquant étant reconnu pour être l'un des remplaçants les plus impactants.

La composition du PSG contre le Borussia Dortmund : K. Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - Di Maria, I. Gueye, Paredes, Neymar - Cavani, Sarabia.