Ligue des Champions : Mbappé publie un tweet ironique sur le niveau de la L1

La Ligue 1, une « Ligue de paysans » ?

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/quarts-lyon-cree-l-exploit-contre-city-CNT000001sv92k.html"][/EMBED]Le Paris-SG avait été le premier à se hisser en demi-finales de la Ligue des Champions, mardi. Mené sur un but de Pasalic, le club parisien avait renversé l’Atalanta Bergame dans le temps additionnel avec une fin de match insensée (2-1). Marquinhos avait d’abord égalisé à la 90eme puis Choupo-Moting avait offert la qualification au club de la Capitale dans la troisième minute du temps supplémentaire en reprenant victorieusement un centre de Mbappé, entré en jeu à la 60eme minute. Depuis, le club parisien attendait d’être rejoint par l’Olympique Lyonnais dans le dernier carré.Et ce samedi soir, l’OL l’a fait ! Lyon a réalisé l’exploit d’éliminer Manchester City sur l’invraisemblable score de (3-1). Oui, Lyon a bien battu l’équipe mancunienne 3-1 en quarts de la plus belle des compétitions. C’est historique, pour la première en C1, il y aura donc deux clubs français en demi-finales de la Coupe aux grandes oreilles.Après la qualification rhodanienne, Kylian Mbappé s’est fendu d’un tweet empli d’ironie, samedi soir. L’attaquant du PSG, qui pourrait débuter la demi-finale face au RB Leipzig après s’être vite remis de sa blessure à la cheville, a félicité Lyon et en a profité pour se moquer des critiques au sujet de la Ligue 1. Le Championnat de France est régulièrement l’objet de quolibets sur les réseaux sociaux, visé pour être selon certains une « Ligue de paysans » (Farmers League en anglais). Mbappé a ainsi tweeté en anglais « FARMERS LEAGUE » accompagné d’un émoticône moqueur. Bref, le message est passé. En demi-finales de la Ligue des Champions, il y aura deux clubs allemands et, pour la première fois, deux clubs français.