Ligue des Champions : Mbappé aime les matchs à élimination directe

21 février 2017 – L’histoire commence à City !

L’histoire d’amour entre Kylian Mbappé et les matchs à élimination directe en Ligue des Champions a commencé un soir de février 2017. Le 21 février plus précisément, jour qui marquera la première titularisation du prodige en français dans la compétition. Une première couronnée de succès puisque Mbappé va se distinguer avec un but lors du match fou contre Manchester City à l’Etihad Stadium (5-3). A 18 ans et deux mois, le natif de Bondy était devenu à l’époque le deuxième plus jeune buteur français de l’histoire de la Ligue des Champions, juste derrière Karim Benzema (17 ans et 11 mois). Ce but en Angleterre va surtout peser très lourd puisque Mbappé a récidivé au match retour lors du succès héroïque des Monégasques 3-1 au stade Louis II le 15 mars 2017.

12 avril 2017 – Un doublé assassin à Dortmund !

Quelques semaines après l’élimination de City, Mbappé a décidé de récidiver sur la pelouse du Borussia Dortmund. Le 12 avril 2017, la pépite monégasque a détruit le Mur Jaune avec un doublé assassin pour une victoire 3-2. Son ancien coéquipier et actuel joueur de City, Benjamin Mendy, a d’ailleurs raconté une anecdote sympa à ce sujet au micro de Téléfoot : « Si tu mets un doublé, je t’offre une montre", il m’a dit : "tu vas voir". Il a mis deux buts et à la fin du match, je lui dis: "ça va, c'est bien, on a l’avantage". Il m’a répondu : "ramène la montre". » Au match retour, Mbappé fait trembler les filets une nouvelle fois pour une qualification bien méritée.

12 février 2019 – Mbappé en patron à Old Trafford !

Kylian Mbappé a dû attendre sa deuxième participation en Ligue des Champions avec le PSG pour pouvoir briller. C’était un soir de février 2019 du côté d’Old Trafford. Le théâtre des rêves pour un artiste assoiffé de succès. Ce soir-là, Kylian Mbappé va se muer en véritable patron. En l’absence de Neymar et Cavani, les deux derniers membres de la redouté « MCN », le champion du Monde 2018, replacé en pointe, va prendre ses responsabilités et inscrire un but synonyme de victoire 2-0. L’addition aurait même pu être plus salée sans un face-à-face manqué contre De Gea. « Les gens doivent arrêter d'avoir peur, le foot ça se joue sur un terrain », avait-il confié au terme de la rencontre. Finalement, le match retour ne se passera pas comme prévu et United réussira à se qualifier grâce à une victoire 3-1.

16 février 2021 – Un récital au Camp Nou !

Lorsque le PSG a tiré le FC Barcelone en 8es de finale de la Ligue des Champions, le terrible souvenir de la remontada a rapidement refait surface. Mais pour Kylian Mbappé, hors de question de céder à la panique. En patron, la star parisienne a pris les choses en main face à Messi et consorts. Un triplé retentissant qui va faire parler à travers toute l’Europe. Les médias sportifs du monde entier n'ont parlé que de la prestation éblouissante du natif de Bondy. Paris s’imposera finalement 4-1 à Barcelone et validera son ticket pour les quarts avec nul 1-1 au Parc des Princes. Avec bien sûr, un nouveau but signé Mbappé.

7 avril 2021 - L’Allianz Arena ne résiste pas à Mbappé

Après le Camp Nou, l’Etihad Stadium, le Signal Iduna Park, c’est au tour de l’Allianz Arena de subir les foudres de Kylian Mbappé. Sous la neige, le Bayern Munich n’a rien pu faire face à l’international français, en feu. Un doublé clinique et une prestation aboutie qui a permis au PSG de s’imposer 3-2 face au champion d’Europe en titre. Au-delà de son doublé, l’attaquant parisien a été une menace permanente pour la défense du Bayern qui ne savait plus comme l’arrêter. Ce mardi soir, Mbappé aura une nouvelle fois l’occasion d’écrire l’histoire en validant la qualification des Parisiens pour les demi-finales. To be continued…