Malgré les festivités qui ont suivi la conservation du titre de champion d'Angleterre, Manchester City n'en a pas encore terminé avec sa saison 2018-2019. Samedi prochain, la troupe de Josep Guardiola peut aller chercher la FA Cup, à condition de triompher des Hornets de Watford en finale. Mais en parallèle, les dirigeants du cador anglais ont sans doute bien d'autres soucis en tête... Car selon les informations du New York Times, la situation du patron de la Premier League apparaît pour le moins compliquée eu égard aux règles du fair-play financier.

La chambre d'enquête de la Commission de contrôle financier de l'UEFA aurait rendu ses conclusions il y a une quinzaine de jours déjà, à l'occasion d'une réunion organisée à Nyon, en Suisse. Et il serait reproché aux Citizens d'avoir notamment délibérément faussé des informations concernant des contrats de sponsoring transmises au gendarme européen dans le cadre d'une précédente enquête. Et cela aboutirait alors à une demande d'exclusion pure et simple, pour une saison, de la Ligue des Champions. Sauf que le média américain n'est pas persuadé que cela concerne le prochain exercice, puisque l'édition 2019-2020 de la C1 débutera dans seulement quelques semaines. Les pensionnaires de l'Etihad Stadium pourraient donc être sanctionnés en 2020-2021, ce qui leur permettrait notamment de mieux préparer leur défense, et sans doute d'avoir recours au Tribunal arbitral du sport pour se prémunir d'une telle peine.

Ce n'est toutefois pas la première fois que Manchester City se retrouve ainsi ciblé par l'instance dirigeante du football européen. Pour rappel, en 2014, c'est une amende de 60 millions d'euros qui était venue symboliser un rappel à l'ordre du règlement du fair-play financier au club battant pavillon émirati. Cinq ans ont passé, mais le président Khaldoon Al Mubarak et ses collaborateurs n'auraient apparemment pas entendu le message comme pouvait l'espérer l'UEFA.



