Ligue des Champions : Manchester City peut finir le travail, l’Atlético défie la Juventus

Groupe A : Duel au sommet entre le Real et le PSG



18h55 : Galatasaray - Club Bruges



21h00 : Real Madrid - PSG









Groupe B : Le Bayern touche au but

Quatre victoires, dix buts marqués, aucun encaissé : pour le moment, le parcours européen du PSG frôle la perfection. Les Parisiens sont déjà qualifiés pour les huitièmes et leur adversaire du soir, le Real Madrid, n’en est plus très loin. S’il ne s’incline pas au Santiago-Bernabéu,. Dans l’autre match du groupe, le Club Bruges, qui conserve encore un mince espoir de titiller le Real, sera certain de terminer troisième en cas de victoire sur le terrain de Galatasaray.





Comme Paris, le Bayern a gagné ses quatre matchs disputés jusqu’à présent dans la compétition. Et comme Paris, le Bayern est très bien parti pour finir premier de sa poule. Les Bavarois n’ont en tout cas qu’un point à ramener de leur voyage à Belgrade pour atteindre cet objectif. Tottenham, pour sa part, recevra l’Olympiacos avec la possibilité de valider sa qualification en ligne de mire. A noter qu’il s’agira de la première sortie européenne de José Mourinho en tant qu’entraîneur des Spurs.



21h00 : Etoile Rouge Belgrade - Bayern Munich



21h00 : Tottenham - Olympiacos





Groupe C : City pour conclure, l’Atalanta pour garder espoir



Accroché par l’Atalanta lors de la dernière journée (1-1), Manchester City reste néanmoins en excellente posture dans ce groupe C, qu’il domine de la tête et des épaules. S’ils ne perdent pas contre le Shakhtar Donetsk ce mardi soir, les hommes de Pep Guardiola composteront leur billet pour les huitièmes. Derniers mais toujours en vie, les Bergamasques devront de leur côté à tout prix battre le Dinamo Zagreb pour se relancer dans la course à la deuxième place.



21h00 : Atalanta Bergame - Dinamo Zagreb



21h00 : Manchester City - Shakhtar Donetsk





Groupe D : L’Atlético n’est pas encore au chaud



L’Atlético Madrid est certes deuxième du groupe D. Mais les partenaires de Jan Oblak vont encore devoir cravacher pour être certains d’être toujours en lice au mois de février. Actuellement à la peine en Liga (une seule victoire sur les quatre derniers matchs), les Colchoneros vont effectuer un périlleux déplacement chez la Juventus Turin, qui sera fermement décidée à valider sa qualification. Et s’ils font le voyage à vide, les joueurs de Diego Simeone pourraient se retrouver sous la menace directe du Lokomotiv Moscou ou du Bayer Leverkusen, qui croiseront le fer en Russie.