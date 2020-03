Ligue des Champions - Maintien de PSG-Dortmund, mais à huis clos ?

Le coronavirus est le sujet de conversation – et surtout d’inquiétude – du moment. Y compris dans la sphère du football, où des rencontres de Serie A ont été reportées le week-end dernier tandis que le protocole a été modifié en Ligue 1. Mardi matin, Roxana Maracineanu a donc convoqué les principaux acteurs du sport français pour évoquer l’impact de cette épidémie dans les événements à venir. Et la ministre des Sports a évidemment été interrogée sur la tenue du huitième de finale retour de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund, le 11 mars prochain.

Maracineanu évoque un huis clos

« A minima, la décision qui sera prise sera de faire un huis clos, a-t-elle expliqué. Comme c’est étudié au cas par cas et que c’est dans une semaine, on verra aussi comment la situation évolue et on en parlera avec le Préfet. Une hypothèse ou une décision qui est prise ? C’est une hypothèse, pour l’instant il est trop tôt pour décider mais à minima, le match se tiendra ». Sa première phrase aurait pu faire croire que cette ce choc se tiendrait dans le meilleur des cas à huis clos. Mais sa précision, dans la foulée, semble signifier que la rencontre se tiendra à huis clos dans le pire des cas et qu’une annulation n’est pas à l’ordre du jour. « Nous continuerons à avoir un format similaire de réunions à intervalles réguliers pour suivre ensemble l'évolution de la situation », a précisé Maracineanu

Ce mardi matin se tenait une réunion présidée par la ministre des Sports Roxana Maracineanu autour du coronavirus et de son impact dans le monde sportif. Elle a déclaré que le match entre Paris et Dortmund en C1 pourrait se dérouler "à huis-clos". #Coronavirus pic.twitter.com/mx2A2JsXqG — France tv sport (@francetvsport) March 3, 2020

Plus d’inquiétudes pour Juventus – Lyon ?

En parallèle, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi était d’ailleurs présent au congrès annuel de l’UEFA, à Amsterdam. Et selon RMC Sport, l’UEFA aurait confié au club francilien qu’aucune décision n’avait été prise concernant les matchs à venir de Ligue des Champions. Le média a ensuite cité une source interne de l’instance européenne : « Notre rôle est consultatif et le ministère de l’intérieur français à un avis exécutif et pour l’instant il n’y a pas de volonté de faire jouer ce match à huis clos ». Par ailleurs, l’inquiétude concernerait davantage la tenue du match retour entre la Juventus et Lyon, le 17 mars prochain.