Ligue des Champions : Mahrez espère jouer le PSG en demie

Le PSG et Manchester City ont bien négocié leurs quarts de finale aller de la Ligue des Champions, en dominant respectivement le Bayern Munich (3-2) et le Borussia Dortmund (2-1). S’ils confirment au match retour, ils vont se retrouver en demi-finales pour une affiche inédite à ce stade de la compétition. Cette confrontation ferait plaisir à beaucoup de monde, à commencer par Riyad Mahrez, le brillant ailier des Sky Blues.

Mahrez veut retourner en France

Dans une interview accordée à Canal+, l’international algérien a indiqué qu’il serait plus qu’heureux à l’idée de défier les champions de France. « J’aimerais bien jouer le PSG car je viens de France mais on n'en est pas encore là. Il faut qu’on gagne le match retour, ou ne pas le perdre, et après on verra », a-t-il confié. Pour rappel, en 2016, lors de l’ultime opposition entre City et Paris en C1, Mahrez évoluait encore à Leicester City.



Un duel contre Paris permettra aussi à Mahrez de revenir dans une région qu’il connait très bien. Étant né et ayant grandi à Sarcelles, il a beaucoup d’attaches avec la capitale française. Jeune, il se voyait bien intégrer les équipes jeunes du PSG mais le destin lui a réservé un autre sort. Et ce n’est pas plus mal, au vu de tout ce qu’il a accompli depuis.