De l'est à l'ouest. La fin de la Ligue des Champions 2019-2020 est en pleine discussion dans les bureaux de l'UEFA, que ce soit sur le format a adopter ou le lieu de la finale. Normalement prévu à Istanbul (août), l'épilogue pourrait être déplacé pour se rapprocher des pays encore en course et en ce sens, une ville vient de se porter candidate.

Il s'agit de Madrid, par la voix de son maire Jose Luis Martinez-Almeida. Marca rapporte : « Je sais que des dispositions sont en train d'être prises, j'affirme le soutien absolu de la mairie à cette finale de la Ligue des champions si elle pouvait avoir lieu à Madrid ». L'instance européenne n'a pas encore réagi.

« Un message au monde »

Si l'UEFA prenait la décision de bien jouer la finale à Madrid, cette dernière devrait se faire au Wanda Metropolitano (Atletico Madrid) puisque le Santiago Bernabeu (Real Madrid) est actuellement en chantier pour rénovation. Le stade des colchoneros a accueilli la dernière finale de Ligue des Champions, opposant Liverpool à Tottenham.

Ce choix serait un symbole puissant pour le maire espagnol : « cela enverrait le message au monde qu'en dépit du drame que nous avons vécu, Madrid n'abandonne pas et remonte la pente ». L'Espagne est l'un des pays les plus touchés par le Covid-19, avec plus de 27 000 décès enregistrés.