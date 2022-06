Ligue des Champions : Macron évoque les incidents du Stade de France

Aux yeux d'Emmanuel Macron, l'heure n'est pas à l’inquiétude. 5 jours après les incidents survenus lors de la finale de la Ligue des Champions remportée par le Real Madrid face à Liverpool (1-0), le président de la République a pris la parole sur le thème, qui est devenu un véritable fiasco mondial étant donné les débordements observés et l'accès au Stade de France. Au lendemain de l'audition de Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra au Sénat, Macron a affirmé sa confiance envers les ministres. "Les ministres, je les nomme, j'ai confiance en eux, c'est le cas également du ministre de l'Intérieur. C'est le cas aussi du préfet (Didier Lallement), qui représente la République et l'ordre public, qui a été confronté à un flux massif. Je veux que le gouvernement puisse faire son travail, qu'on puisse tirer les enseignements en toute transparence. Mais aussi redire ma confiance dans les intéressés", a-t-il expliqué, dans des propos retranscrits par RMC Sport.

Pour Macron, la France sait "attirer des grandes compétitions"

Arguant que la France "savait attirer des grandes compétitions", avec l'exemple de l'Euro 2016, le président de la République a affirmé que "toutes les conséquences de ce match" seront tirées. "Dois-je rappeler que beaucoup de ces finales ont parfois eu des événements bien plus dramatiques. Nous nous apprêtons à accueillir le rugby en 2023 et les JO en 2024", a-t-il terminé.



Le son de cloche n'était pas identique lors de la conférence de presse tenue par Hugo Lloris, ce jeudi. A la veille du match de Ligue des nations face au Danemark prévu vendredi au Stade de France (20h45), le capitaine des Bleus a considéré que "de manière assez générale, sur ce qu'on a pu voir en France ce n'est pas une bonne publicité, pour notre pays et pour le foot français. J'espère que cela sera solutionné. Ce n'est pas ça qu'on veut voir comme spectacle. On aime quand nos proches, nos familles sont en sécurité. J'espère que tout se solutionnera."

Moins d'agents de sécurité prévus par rapport à samedi pour France- Danemark, un accent mis sur la lutte contre la délinquance

Comme le rapporte l'AFP, 1 270 agents de sûreté seront mobilisés pendant le match France-Danemark, qui se disputera à guichets fermés (79 000 personnes), avec 1 400 Danois attendus. Le dispositif "classique" selon la Fédération française de football a été décidé avant les incidents survenus lors de la finale de la Ligue des Champions, d'après un porte-parole de la FFF. 1 650 stadiers avaient été mobilisés samedi soir pour la finale de la reine des compétitions de clubs. A l'occasion du premier match des Bleus dans cette Ligue des nations 2022-2023, le dispositif sécuritaire sera renforcé, selon une information du Parisien. L'accent devrait être mis sur "la lutte contre la délinquance". La préfecture de police de Paris a précisé que son dispositif de sécurité sera dévoilé vendredi.