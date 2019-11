C’est la fin d’un mauvais enchaînement pour l’Olympique Lyonnais, qui parvient à mettre un terme à ces six matches nuls de rang en phase de groupe de la Ligue des champions à domicile. Et surtout une série qui se prolonge pour son nouvel entraîneur Rudi Garcia, dont la cinquième victoire personnelle en vingt-six rencontres de C1 est aussi un troisième succès consécutif toutes compétitions confondues avec l’OL aux dépens d’un Benfica Lisbonne plutôt limité (2-1), il faut bien le dire.

Mais au moins Lyon, à la différence du match aller (1-2), sait faire valoir son rang dans ce groupe largement à sa mesure, où déjà la qualification prend forme et sera à portée de mains lors de la prochaine journée, sur le terrain du Zénith St-Pétersbourg, défait un peu plus tôt par le RB Leipzig (0-2). Pour ce qui est en revanche du contenu, ces Gones ne rassurent personne, dominateurs en première période, mais inexistants après le repos.

Disparu après le repos

Une soirée à moitié maîtrisée seulement, et débutée par un corner joué à deux par Memphis Depay, sur lequel la remise en retrait profite à Léo Dubois, cinquième capitaine désigné en cinq matches par Garcia, qui fait valoir sa qualité de centre pour trouver le coup de tête gagnant d’un Joachim Andersen monté aux avant-postes (1-0, 4e). C’est un premier K.-O. pour Benfica, au propre comme au figuré, puisque les Lisboètes perdent leur jeune défenseur central Ferro, évacué sur une civière suite à un choc à la tête avec son gardien (16e).

Sous une pluie battante, Depay continue d’insister pour tenter de tuer ce match (17e). Le Néerlandais affiche sa hargne en réclamant un penalty pour une main supposée du rentrant Jardel (21e). Le premier quart d’heure était lyonnais, illustré par l’activité des latéraux et le gros abattage défensif et tactique non seulement de Depay, mais aussi d’Houssem Aouar et Jeff Reine-Adélaïde ; seul Moussa Dembélé dénote par un manque d’inspiration. Et laisse son alter-ego offensif s’essayer à une tentative de lob, contrée (25e).

C’est au moment où les visiteurs se signalent une première fois aux abords de la surface lyonnaise qu’intervient pourtant le but du break avant la pause. La double accélération d’Aouar côté gauche est irrésistible et surtout conclue par un centre en retrait qui est aussi une passe décisive à l’intention de Depay, buteur pour la quatrième fois en quatre matches (2-0, 33e). Une série que seul un certain Sonny Anderson avait réalisé en son temps avec l’OL lors de l’édition 2002-2003. L’enchaînement offensif qu’offrent encore Depay et Reine-Adélaïde est justement brésilien (43e). Reste une fébrilité défensive, qui oblige Anthony Lopes à une parade peu académique (45e+3) et Youssouf Koné à un sauvetage décisif (45e+4).

Et avec le remplacement de Depay à la pause, a priori pour une douleur musculaire, c’est Lyon qui recule en seconde période et s’expose à la frappe pure d’Haris Seferovic, écartée par Lopes (57e), puis au coup de tête de Jardel sur corner (62e). C’est notamment à Reine-Adélaïde de prendre ses responsabilités, sans réussite (65e), à l’instar de Lucas Tousart (69e). Et ce qui devait arriver se produit avec la réduction du score par un Seferovic, parti à la limite du hors-jeu (2-1, 76e). Il y aura bien ce retourné spectaculaire de Dembélé pour éclairer une fin de match sous tension (87e). Jusqu’au bout. Avant que Bertrand Traoré, sifflé à son entrée en jeu, ne libère son équipe d’une frappe enroulée pied gauche (3-1, 89e). La victoire est là, mais que le chantier de Garcia est vaste à Lyon !

(*) Le Dinamo Zagreb était la dernière équipe tombée au Groupama Stadium en C1 (3-0, le 14 septembre 2016).