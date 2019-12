Ligue des Champions : Lyon condamné à l'exploit face à la Juve

C’est un refrain souvent entonné à cette période de l’année, lorsque le tirage au sort vient d’être révélé : la réalité de décembre n’est pas forcément celle de février. Oui, certains cadors ont tendance à ronronner durant l’automne et sa longue phase de groupes, avant de se sublimer au moment d’aborder les matchs couperets. De même, le Lyon bien pâle qui conclut péniblement cette première partie de saison aura peut-être retrouvé de belles couleurs d’ici deux mois, même s’il devra composer sans Jeff Reine-Adélaïde et, surtout, son joyau Memphis Depay. En revanche, l’OL peut d’ores et déjà s’appuyer sur une certitude. Celle d’avoir affaire à une très grosse écurie continentale en huitième de finale de la Ligue des Champions, à savoir la Juventus Turin.

AVEC SARRI, LA GREFFE A PRIS

Finaliste malheureux de la C1 en 2015 et 2017, le club piémontais fait encore et toujours partie des plus sérieux prétendants au titre. Sortis par l’Ajax Amsterdam au stade des quarts de finale la saison dernière, les Bianconeri ont pris un virage inattendu à l’intersaison, en remplaçant Massimiliano Allegri par Maurizio Sarri. Un choix radical, tant les deux techniciens italiens sont différents à bien des égards. Mais un choix payant, à en croire les premiers mois de l’ancien coach du Napoli sur le banc turinois. A l’approche de la trêve hivernale, la Juve – qui n’a perdu qu’un match toutes compétitions confondues – occupe en effet la première place de la Serie A, en tenant tête à une Inter Milan pourtant pas loin d’être irréprochable.

CR7, OUI, MAIS PAS QUE…

L’été a aussi été animé sur le marché des transferts, mais cela n’a pas engendré un affaiblissement de la Vieille Dame. Bien au contraire. L’emblématique Gianluigi Buffon est revenu afin de servir de doublure de luxe à Wojciech Szczesny, alors que le très prometteur Matthijs de Ligt pallie l’absence longue durée de Giorgio Chiellini en défense centrale. Arrivés libres, Aaron Ramsey et Adrien Rabiot apportent des solutions supplémentaires dans un entrejeu déjà bien garni, où Blaise Matuidi continue de se montrer indispensable. Devant, enfin, le trio Paolo Dybala – Gonzalo Higuain – Cristiano Ronaldo est susceptible de faire plier n’importe quelle arrière-garde. Le quintuple Ballon d’Or jouit évidemment toujours d’un statut à part. C’est une pièce essentielle, mais qui se fond dans un collectif programmé pour tout broyer sur son chemin. Lyon est prévenu.