Ligue des Champions : L'UEFA présente "ses sincères excuses" aux supporters

L'UEFA a publié un nouveau communiqué après les incidents survenus lors de la finale de la Ligue des Champions. Peut-être motivée par celui émis par le Real Madrid, plus tôt ce vendredi, l'instance européenne du football a tenu à faire un léger point sur la situation, près d'une semaine après la tenue de la rencontre entre le club merengue et Liverpool (1-0). "L'UEFA souhaite présenter ses sincères excuses à tous les spectateurs qui ont vécu ou ont été témoins des événements effrayants et angoissants en marge de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France le 28 mai 2022 à Paris, lors d'une nuit qui aurait dû être une fête. Aucun fan de football ne devrait être mis dans cette situation, et cela ne doit plus se reproduire", peut-on lire.

Une enquête lancée afin d'identifier les "lacunes et les responsabilités"

L'UEFA a également demandé un "examen indépendant pour identifier les lacunes et les responsabilités de toutes les entités impliquées dans l'organisation de la finale" afin d'en savoir plus sur les incidents qui se sont produits samedi soir au Stade de France. "Il examinera également tous les plans opérationnels pertinents liés à la sécurité, à la mobilité, à la billetterie, ainsi que d'autres à la discrétion du président de l'examen, et examinera la planification et la préparation des entités impliquées pour l'organisation de la finale, y compris à sites supplémentaires tels que les points de rencontre des supporters du Liverpool FC et du Real Madrid CF", continue le communiqué officiel.

UEFA wishes to sincerely apologise to all spectators who had to experience or witness frightening and distressing events in the build-up to the UEFA Champions League final last week.







L'Enquête sera dirigée par Tiago Brandão Rodrigues avec la finalité d'établir la chronologie des faits. "L'examen commencera immédiatement et devrait être conclu dans les plus brefs délais nécessaires pour produire un examen complet des événements", s'achève le communiqué.