Ligue des Champions : Lovren raconte sa vengeance contre Ramos

Dejan Lovren a la rancune tenace. Le défenseur central croate n'a pas apprécié que Sergio Ramos s'en prenne à Mohamed Salah, son ancien coéquipier chez les Reds de Liverpool, lors de la finale de Ligue des Champions 2018, disputée face au Real Madrid. Lors de ce match, le défenseur espagnol avait été très violent envers l'attaquant, lui faisant une prise de judo engendrant ensuite la sortie de Salah sur blessure à l'épaule. Si le Real Madrid s'était imposé (3-1), Lovren avait eu l'occasion de recroiser Ramos sur un terrain par la suite.

Lovren estime que le moment était venu pour que Ramos paye

En novembre 2018 lors de la Ligue des Nations, la Croatie avait affronté l'Espagne (avec une victoire 3-2), et dans un entretien accordé à la chaîne de télévision égyptienne Sada El Balad, Lovren a indiqué qu'il avait volontairement opté pour une vengeance personnelle dirigée contre le capitaine du Real Madrid.



"Je l'ai délibérément frappé avec mes coudes et je lui ai dit que on était à égalité désormais. Je respecte Ramos en tant que joueur et ce qu'il fait pour son équipe. Il a remporté beaucoup de titres, mais d'un autre côté, il a un comportement que je n'apprécie pas et qui nuit aux joueurs. Je ne veux pas en faire toute une histoire, mais je pense que ce que Ramos a fait était intentionnel pour blesser mon ami, donc c'était le moment qu'il paye pour ce qu'il avait fait", a indiqué le nouveau joueur du Zénit Saint Petersbourg. 1-1, balle au centre ?