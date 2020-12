Ligue des Champions : L'OM a encore sombré défensivement

Les Citizens ont profité des largesses défensives marseillaises



L'@OM_Officiel a encaissé au moins 1 but sur chacun de ses 15 derniers matchs disputés en @ChampionsLeague. #MCIOM

— Stats Foot (@Statsdufoot) December 9, 2020

L'OM, comme Midtjylland, le Zenit et le Dynamo Kiev

L'Olympique de Marseille quitte la Ligue des Champions par la petite porte. Ce mercredi soir, l'OM s'est lourdement incliné sur la pelouse de Manchester City (3-0), lors de la 6eme et dernière journée de la phase de poules de la C1. Avant le coup d'envoi de cette ultime rencontre, le club olympien avait pourtant encore toutes ses chances de terminer troisième, synonyme de qualification pour la Ligue Europa. Finalement, il n'en sera donc rien et les hommes d'André Villas-Boas bouclent cette campagne européenne 2020-21, en terminant bons derniers avec trois petits points. Mais surtout, défensivement, les Phocéens ne se sont guère montrés séduisants, et ce durant l'ensemble de la compétition.Contre les hommes de Pep Guardiola, les Olympiens ont fait de nouveaux cadeaux. Lors de l'ouverture du score de Ferran Torres (48eme), Alvaro Gonzalez et Leonardo Balerdi étaient bien trop courts, lorsque l'Espagnol a été lancé. Sur le deuxième but de Sergio Agüero, Steve Mandanda s'est montré tranchant sur Nathan Aké juste avant, mais cela n'a pas suffi (77eme). Enfin, sur le troisième et dernier but, Alvaro Gonzalez, sous la pression de Raheem Sterling, a finalement été contraint de marquer contre son camp (90eme). Tant de petites erreurs qui ont finalement donné des scores lourds. L'Olympique de Marseille a encaissé au moins un but sur chacun de ses 15 derniers matchs disputés en Ligue des Champions.Avec 13 buts encaissés en six rencontres, Marseille se place au même niveau que des équipes telles que Midtjylland, le Zenit ou bien encore le Dynamo Kiev, qui est tout de même reversé en Ligue Europa. Trois équipes qui ne verront pas les huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs. La troisième plus mauvaise défense de ces phases de poules. Seuls Basaksehir (18 buts encaissés), ainsi que le Red Bull Salzbourg, qui ira pourtant bien en Ligue Europa, et Ferencvaros (17 buts) ont fait pire à ce niveau-là. Trop de buts encaissés, cinq défaites en six rencontres : l'OM n'ira donc pas plus loin sur la scène continentale et va pouvoir désormais se concentrer totalement sur la scène nationale.