Ligue des champions : L'OL, bête noire de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a fait son maximum lors de la rencontre de huitième de finale retour de Ligue des champions contre l'OL, mais même s'il a su produire des différences nettes par deux fois, il n'a pu empêcher l'élimination de la Juve en dépit du succès des joueurs dirigés par Maurizio Sarri (2-1, après une défaite 1-0 à l'aller). Décisif d'abord sur penalty (43ème) en prenant à contre-pied Anthony Lopes ; il a ensuite trompé son compatriote d'un tir puissant du gauche sans élan à l'heure de jeu.



Sur le prisme des statistiques, Cristiano Ronaldo a pu justifier, comme souvent, qu'il était Monsieur Ligue des champions : le Portugais a marqué son 67ème but lors des matches à élimination directe, très loin devant son dauphin dans le domaine, Lionel Messi (46).

It’s the first time since 2010 that Cristiano Ronaldo has failed to make it past the round of 16 in the Champions League.