Ligue des Champions - L'OL avec Guimaraes et Toko-Ekambi

Un peu plus d'une semaine après la défaite du Paris Saint-Germain à Dortmund (2-1), l'Olympique Lyonnais reçoit la Juventus Turin au Groupama Stadium, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Pour cette grosse affiche, Rudi Garcia a fait le choix d'une défense à 3 axiaux, comme à Metz vendredi (0-2). Bruno Guimaraes est préféré à Thiago Mendes et va connaître sa deuxième apparition avec les Gones, alors que Karl Toko Ekambi accompagnera Moussa Dembélé en attaque. De son côté, Maurizio Sarri a opté pour un 4-3-3. Adrien Rabiot est préféré à Blaise Matuidi dans l'entrejeu, tandis que Cristiano Ronaldo est accompagné par Paulo Dybala et Juan Cuadrado sur le front de l'attaque.

La compo de l'OL :

A.Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Guimaraes, Tousart, Aouar, Cornet - Toko-Ekambi, Mo.Dembélé

La compo de la Juventus Turin :

Szczesny - Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro - Pjanic, Bentancur, Rabiot - Cuadrado, Dybala, C.Ronaldo