Ligue des Champions : Loin de Barcelone, pourquoi Guardiola n'y arrive pas en C1

Pep Guardiola a déjà remporté la Ligue des Champions à deux reprises, en tant qu'entraîneur. En 2009 et en 2011, à chaque fois avec le FC Barcelone. Son dernier sacre dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs, sur un banc, remonte donc déjà à dix ans. Pourtant, depuis son départ du club catalan en 2012, le technicien a connu deux autres clubs tout aussi importants sur la scène continentale, à savoir le Bayern Munich de 2013 à 2016 avant de s'installer sur le banc de Manchester City, en 2016. Si avec le club bavarois, il a atteint les demi-finales de l'épreuve à chacune de ses trois saisons, avec la formation mancunienne, le coach catalan n'a jamais dépassé le stade des quarts de finale. Cette disette en Ligue des Champions de celui qui est considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs au monde fait forcément parler, depuis plusieurs années d'ailleurs. Surtout, si son dernier titre en C1 remonte donc à dix ans, il n'a plus rejoué une finale non plus, depuis.

Des échecs à répétition qui n'ont pas échappé aux critiques

En septembre dernier, Lothar Matthäus cherchait une explication à ces multiples échecs. Lors d'une interview accordée à Bild, l'ancien joueur a pointé du doigt le perfectionnisme de Guardiola : « Avec Pep Guardiola, j'ai le sentiment qu'il veut toujours faire quelque chose de spécial dans les grands matchs. Barcelone avait un ADN, un système qui lui convenait bien. Pep y a réussi. Avec le Bayern et City, il a essayé avec des changements et a échoué encore et encore. Pep, t'es un grand entraîneur mais tiens-toi à un système. Je le décrirais comme égocentrique. Oui, c'est un mot dur, mais c'est à cause de ce qu'il a fait. » En 2018, dans les colonnes de France Football, Yaya Touré émettait alors des critiques plutôt similaires : « Barcelone, ce n'est pas lui qui l'a inventé. Il a juste eu l'intelligence d'adapter ce qu'avait mis en place Cruyff. Ensuite, au Bayern et à City, il a essayé de reproduire les mêmes schémas, mais avec cette exigence-là : travailler avec « ses » joueurs et avec des moyens quasi illimités. »

L'an passé, Guardiola a trop voulu s'adapter au système lyonnais

Dans ces échecs à répétition, la question de la tactique revient également souvent sur le devant de la scène. L'an passé, lors du Final 8, les Citizens n'avaient donc pas réussi à rejoindre le dernier carré, après avoir chuté contre l'OL (3-1). A l'époque, Pep Guardiola n'avait pas pu échapper aux critiques et certains lui avaient ainsi reproché d'avoir trop voulu s'adapter au 3-5-2 lyonnais, plutôt que de demander à ses hommes d'imposer leur loi. Ce mardi soir à 21h00, Manchester City retrouve les quarts de finale de la Ligue des Champions, avec le match aller, contre le Borussia Dortmund. Reste désormais à savoir si les Citizens vont enfin pouvoir franchir un cap.