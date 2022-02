𝗚𝗘𝗧 𝗜𝗡, 𝗥𝗘𝗗𝗦 🙌🔴

Liverpool a pris son temps

L’Inter a laissé passer sa chance

Inter – Liverpool figurait parmi les belles affiches des 8es de finale de la C1. La confrontation n’a cependant pas été aussi emballante qu’on l’espérait. L’enjeu a longtemps primé sur le jeu et les deux équipes auraient pu se quitter sur un nul vierge. Finalement,Alors qu’ils s’étaient montrés assez timorés durant les trois quarts du match, les visiteurs ont fait la différence à la 75minute et sur un coup de pied arrêté. Un corner d’Andy Robertson a été repris de l’arrière du crâne par Roberto Firmino. Laissé sur le banc au coup d’envoi au profit de Diogo Jota, le Brésilien a démontré qu’il pouvait encore rendre d’excellents services à sa formation.Ensuite, à la 83minute, ce fut au tour de Mohamed Salah de faire trembler les filets.L’Égyptien s’offrait à l’occasion son 8de but de la saison sur la scène européenne.Avant que Fimino ne débloque la situation, les temps forts ont été assez rares dans ce match. Cela dit, chacun des deux camps a eu l’opportunité de prendre l’avantage dès la première mi-temps. Hakan Calhanoglu a gaspillé la meilleure opportunité des Intéristes, avec une frappe du gauche à la 16qui a terminé sur la transversale. De l’autre côté, c’est Sadio Mané qui s’est montré le plus dangereux. Après une première tentative de la tête à la 14, le Sénégalais a essayé un retourné acrobatique à la 23. Le cuir est finalement passé pas loin du cadre.Équilibrés durant la première mi-temps, les débats l’ont été un peu moins au retour des vestiaires. L’Inter a progressivement pris l’ascendant, mais sans réussir à matérialiser sa mainmise. Denzel Dumfries a placé une puissante tête à la 72, mais elle a fini à côté. Les Nerazzurri ont laissé passer leur chance, tandis que leurs opposants, eux, n’ont pas raté l’occasion de s’échapper à la marque.2-0 pour Liverpool c’était déjà le résultat de la première manche opposant les deux équipes en 8es de finale aller de la C1 2007/2008. A l’époque, les Reds avaient aussi enfoncé le clou au retour (1-0). Et c’est ce qui risque encore d’arriver cette fois-ci,. Ils en sont à sept victoires en autant de matches.