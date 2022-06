Ligue des Champions : Liverpool "horrifié" par les 5 000 témoignages de ses supporters

Divers récits d'une soirée qui aurait pu tourner au véritable drame. Ciblés par les autorités françaises, les supporters de Liverpool ont l'intention de se défendre après les incidents survenus en marge de la finale de la Ligue des Champions perdue par les Reds face au Real Madrid, samedi au Stade de France (1-0). Le deuxième de Premier League a lancé une procédure pour recueillir leur témoignage et cette entreprise a connu un succès vertigineux, comme l'a confirmé Billy Hogan, le directeur exécutif de Liverpool. "C’est incroyable. Mardi, en fin d’après-midi, tout juste 24 heures après le lancement du formulaire (afin de recueillir les témoignages), on a plus de 5000 formulaires qui ont été remplis et envoyés, ce qui est vraiment stupéfiant", a-t-il expliqué dans une vidéo postée par le club.

"Des expériences absolument horribles au départ du stade"

Demandant de la "patience" afin de vérifier la quantité incroyable d'informations, le dirigeant a parcouru certains témoignages et a souligné son sentiment. "Honnêtement, je suis horrifié par la façon dont des hommes, femmes et enfants, des gens valides et d’autres moins, ont été traités sans discernement au cours de la journée de samedi", a-t-il commenté, avouant être en contact avec l'UEFA au sujet de la nature exacte des investigations qui seront menées autour du match.



Aux yeux du directeur exécutif de Liverpool, il est nécessaire que la soirée en intégralité, avant comme après la rencontre, soit l'objet de l'enquête indépendante de l'instance européenne. "On s’est concentré, à raison, sur les problèmes d’accès au Stade de France, mais je pense qu’il est important de ne pas perdre de vue ce qui s’est passé après le match", a-t-il affirmé, avant de conclure : "On a tous vu des vidéos, des photos, j’ai lu nombre de témoignages sur des expériences absolument horribles au départ du stade aussi - des crimes commis, des vols. (…) qui doivent absolument être inclus dans l’enquête indépendante".