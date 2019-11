Ligue des Champions : Liverpool et le FC Barcelone touchent au but, le RB Leipzig aussi

Groupe E : Liverpool, une revanche à prendre et un billet à composter



21h00 : Liverpool - Naples



Groupe F : Choc au Camp Nou, l’Inter en embuscade



21h00 : Slavia Prague - Inter Milan



Groupe G : Lyon ne doit pas gâcher, Leipzig vers une grande première



21h00 : RB Leipzig - Benfica Lisbonne



Groupe H : Trois prétendants pour deux places, Lille en arbitre



21h00 : Lille - Ajax Amsterdam



Leader de son groupe, Liverpool reste sur une série de trois victoires d'affilée en Ligue des Champions. Mais il ne faut pas oublier que le champion d'Europe en titre avait commencé sa campagne par une défaite à Naples (2-0), qui l'avait déjà fait tomber l'année dernière (1-0).Dernier, Genk recevra pour sa part le RB Salzbourg avec l'intention de faire oublier la gifle subie à l'aller (6-2).Habitué à souffler le chaud et le froid depuis le début de la saison (seulement 4 buts inscrits en Ligue des Champions), le FC Barcelone occupe malgré tout la première place du groupe F. Mieux : les coéquipiers d'Antoine Griezmann peuvent se contenter d'un partage des points lors du choc face au Borussia Dortmund ce mercredi pour être certains de rallier les huitièmes.Car l'Inter Milan, qui rendra visite au Slavia Prague, est loin d'avoir dit son dernier mot...Lyon (2eme) compte trois points d'avance sur le Zenit Saint-Pétersbourg (3eme) avant la confrontation entre les deux équipes sur la pelouse du stade Krestovsky. L'objectif des Gones est donc clair : se rapprocher de la qualif' - voire s'en emparer - tout en évitant soigneusement de relancer un concurrent direct.Cela représenterait une grande première dans la jeune histoire du club allemand.La poule la plus serrée, c'est indéniablement celle-ci. Affichant tous trois sept points au compteur, l'Ajax Amsterdam, Chelsea et Valence vont se livrer une lutte sans merci afin d'accrocher l'un des deux strapontins qualificatifs pour le tour suivant. Nettement distancé par ce trio, Lille aura malgré tout un rôle d'arbitre à jouer et cherchera ainsi à mettre des bâtons dans les roues des Ajacides. Les Merengots et les Blues s'affronteront un peu plus tôt à Mestalla, avec la volonté de ne pas perdre de plumes en cours de route.